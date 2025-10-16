Núñez lee ante Page el pacto hídrico firmado en Murcia: "Es lo mismo que usted pedía en junio, ha mentido"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha leído este jueves, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, el pacto hídrico firmado en Murcia junto a otros presidentes autonómicos y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para evidenciar que el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha mentido" durante la mañana al hablar de este documento.

"Yo sé que usted ha hecho de la mentira su forma de hacer política, pero no le voy a consentir que mienta en temas especialmente graves como es el tema del agua y que además quiera dejarme a mí por mentiroso. Usted, señor Page, ha mentido y yo se lo voy a demostrar", ha explicado Núñez, antes de pasar a leer dicho texto.

En él se insistía en la necesidad de un pacto nacional por el agua que determine la planificación hídrica como una política de Estado, se habla de las infraestructuras hídricas como "un pilar irrenunciable de la sostenibilidad" y también de que en el ámbito de los regadíos es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permitan una reducción energética y una huella hídrica.

"Esto es lo que yo acordé con los presidentes autonómicos del Partido Popular. Lo mismo que usted pedía en junio, un pacto nacional por el agua, usted ha mentido y tiene que subir aquí ahora a pedir disculpas", ha incidido el presidente 'popular'.

Dicho esto, ha recriminado a García-Page que cinco años después de haber firmado el Pacto Regional por el Agua "no ha cumplido ni una sola medida", no se ha realizado la auditoría hídrica, no se ha realizado el mapa de necesidades "y no se ha cumplido con una sola inversión de las que recogía el Pacto Regional por el Agua", incluso la tubería manchega "es una infraestructura clave que costó más de 300 millones de euros y sigue sin estar plenamente operativa", salvo un tercio de su capacidad.

También le ha afeado que los socialistas "siguen permitiendo que cada mes se traspase agua a otras comunidades autónomas, incumpliendo con ello el Pacto Regional del Agua que dice dar prioridad a la cuenca cedente y que esté nuestra cobertura de necesidades hídricas cubierta antes de traspasar".

"Sí, señor Page, usted no cumple el Pacto Regional por el Agua y yo sí voy a cumplir ese acuerdo, punto por punto. Usted en cinco años no ha implementado una sola medida del Pacto Regional por el Agua y yo me comprometo a cumplirlo de la 'a' a la 'z' cuando sea presidente de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Durante la sesión matutina, el presidente de Castilla-La Mancha ha cargado contra el presidente del PP por firmar en la región "un pacto del agua" y otro en Murcia junto a su "jefe", Alberto Núñez Feijóo, que echa por tierra el acuerdo castellanomanchego, preguntándole "¿dónde está engañando, aquí o allí?", lo que ha sido respondido por Núñez en su primera intervención esta tarde.