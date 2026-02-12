Núñez: "Page demuestra que solo le preocupa el futuro de su partido y no el de los castellanomanchegos que le votaron"

El presidente del PP, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha respondido a las declaraciones de Emiliano García-Page tras su defensa pública de la figura de Felipe González y su apelación a que su "cariño histórico" por el PSOE prevalezca en el actual periodo electoral.

Núñez ha señalado que "Page está pidiendo a González que termine apoyando a Pedro Sánchez en plena crisis interna del PSOE, mientras aquí, en Castilla-La Mancha, sigue sin utilizar el peso político que tiene su partido para aliviar la situación de miles de familias", según ha informado el PP en nota de prensa.

"Demuestras que solo te preocupa el futuro de tu partido y no el de los castellanomanchegos que te votaron. Podrías haber terminado con este sufrimiento hace mucho tiempo utilizando a tus ocho diputados en el Congreso y nunca has querido hacerlo", ha afirmado Núñez.

El presidente del PP regional ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con ocho diputados en el Congreso de los Diputados, cuya influencia ha sido determinante en votaciones clave a lo largo de la legislatura.

"Si Page realmente quisiera marcar perfil propio y defender a nuestra tierra, habría condicionado su apoyo a Pedro Sánchez a mejoras concretas en financiación, inversiones, agua, infraestructuras y alivio fiscal para nuestra región", ha dicho.

Núñez ha incidido en que la defensa pública de referentes históricos del socialismo no puede servir como coartada política. "Mientras Page se dedica a pedir unidad interna y apoyos orgánicos dentro del PSOE, Castilla-La Mancha sigue encabezando indicadores preocupantes en pobreza, pérdida de poder adquisitivo y falta de oportunidades".

"Castilla-La Mancha no necesita un presidente pendiente de los equilibrios internos de su partido, pero necesita un presidente que anteponga los intereses de la región a los intereses del PSOE", ha concluido.