Núñez pide "más diligencia" a la Junta y "menos anuncios de que todo va bien"

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha solicitado este miércoles al Gobierno de Castilla-La Mancha "más diligencia" para poder frenar la pandemia del coronavirus, con más medidas urgentes y más rápidas para "poder comprar todo lo necesario" y hacer "menos anuncios de que todo va bien y de que sobran camas y respiradores".

En una comparecencia telemática ante los medios, ha insistido en que hay que actuar con "más rigor" y por ello ha ofrecido de nuevo su colaboración y lealtad para poner en marcha cuantas decisiones sean necesarias y ha incidido en que su formación va a aprobar "cualquier tipo de modificación presupuestaria" que sea decisiva para comprar más Equipos de Protección Individual (EPIs), respiradores o material sanitario.

El dirigente 'popular' castellano-manchego ha recalcado que su disposición es la de "construir" pero "hacerlo desde la verdad, desde la asunción de la gravedad de la situación" pues "no vale decir que sobran camas y material sanitario", mientras hay "empresas que quieren fabricar bastas y mascarillas que están esperando la llamada del Gobierno para ponerse a hacerlo".

A su juicio, es "fundamental que nos tomemos la situación como es" y "la verdad es que faltan EPIs, faltan batas, mascarillas, respiradores, material sanitario" y que a los profesionales de distintos ámbitos que están luchando contra la pandemia "no se les están dotando de medios para protegerse", ha reseñado Núñez, que ha rememorado cómo ya el 13 de marzo le expusieron al Gobierno regional "un paquete de medidas que podrían haber puesto en marcha y que Page no ha querido poner en marcha".

De ahí que haya criticado que se sigan "haciendo anuncios de que todo va bien" cuando el Gobierno sabe "que lo que dicen los profesionales de dentro es radicalmente distinto", tal y como han podido comprobar desde el PP "recogiendo información hospital a hospital, centro de salud a centro de salud" y en los puntos de ayuda a domicilio, ayuntamientos, sindicatos y empresarios.

¿DÓNDE ESTÁ AURELIA SÁNCHEZ?

Igualmente, ha manifestado que "la realidad" es que siguen sin realizarse las pruebas a las personas que llaman por teléfono y "al que presenta sintomatología le piden que quede en casa y se aísle" mientras "el Gobierno sabe que llamas al teléfono y, teniendo los síntomas, no te hacen la prueba", lamentando la "falta de coordinación".

En este punto, ha hablado también del material de protección y el personal que falta en las residencias de mayores, donde "no se está dotando de los equipos necesarios" a las personas que trabajan ahí. Al respecto, se ha preguntado dónde está la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. "La echamos en falta, no sabemos dónde está".

Lo mismo le ocurre al PP con la titular de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a la que el propio Núñez le pidió "un plan de salvamento económico de Castilla-La Mancha, y no sabemos dónde está".

Paco Núñez ha demandado de manera urgente "pruebas masivas para detectar el coronavirus", explicando que el Ejecutivo regional sabe que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene laboratorios "en Farmacia, Medicina y Agrónomos que pueden servir para realizar esas pruebas", añadiendo que "no es momento de burocracia" y que "ya después arreglaremos los papeles" pues "hay que actuar con urgencia". También ha pedido al Gobierno regional que cuente con los colegios de farmacéuticos y las diputaciones.

"NO DESFALLECER" EN PROPUESTAS

Dicho esto, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha les ofreciera participar en una comisión a los partidos políticos, a la que se les ha convocado en dos ocasiones, pero "esta semana" haya "decidido no informar". Pese a ello, ha precisado Núñez, el PP va a seguir haciendo su trabajo "de arrimar el hombro y proponer" medidas "para salir cuanto antes de esta crisis", entendiendo la lealtad "desde el trabajo y las propuestas".

"No voy a desfallecer en hacer propuestas al Gobierno de Castilla-La Mancha" y en seguir trasladando las que llegan desde los distintos ámbitos, ha comentado el dirigente del PP regional, que ha destacado hoy mismo remitirá un correo electrónico al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, "para que pueda tener por escrito todas las peticiones" que ha elevado públicamente a Emiliano García-Page.

Entre ellas, que "tomen cuantas medidas sean necesarias para poder combatir cuanto antes esta pandemia", que "no escatime" en recursos, "que tome todas las decisiones que tenga que tomar y que no se escude en nadie para tomar una decisión, que aquí está la oposición para respaldarlas. Le he ofrecido mi apoyo, los votos del PP para aprobar cualquier modificación presupuestaria que sea necesaria y hoy lo vuelvo a hacer", ha rematado.