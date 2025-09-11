Nuñez pide a Page aprovechar la visita de Sánchez para pedir ayudas a la conciliación y a la educación de 0 a 3 años

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha manifestado que el presidente de la región, Emiliano García-Page, debería aprovechar la presencia del titular del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Cuenca para "exigirle" medidas como ayudas para la conciliación familiar o la gratuidad de la educación en el ciclo de 0 a 3 años.

Así se ha expresado Núñez este jueves en Toledo, donde ha participado en el acto 'Dificultades del inicio del curso escolar' organizado por su partido y en el que también han estado presentes los vicesecretarios 'populares' a nivel nacional Jaime de los Santos y Juan Bravo.

El presidente de los 'populares' en la región ha pedido a García-Page que "deje de mirar para otro lado" y "se centre en lo importante, que es la educación de los niños y los jóvenes".

Así, ha criticado que García-Page presuma de que el inicio escolar sea más barato que en otras comunidades autónomas, haciendo hincapié en que en Castilla-La Mancha "el salario es 4.000 euros más bajo" y "la inflación acumulada en los últimos cinco años es la más del país".

"Por lo tanto, el inicio del curso escolar, porcentualmente hablando sobre la renta disponible para las familias, es el más costoso de todo el país y por eso yo hoy le pido al Gobierno de Emiliano García-Page que deje de mirar para otro lado".

UN COMIENZO "DRAMÁTICO"

Paco Núñéz ha asegurado que el curso escolar ha comenzado en Castilla-La Mancha "de una manera un tanto dramática" alegando que "el abandono, la dejadez, la desilusión y la desidia" del Gobierno autonómico "está poniendo en riesgo a muchos alumnos".

Según Núñez, el curso escolar arranca con colegios públicos "que están apuntalados", con "niños que tienen que ir a clase en espacios cedidos por los ayuntamientos", con profesores que "se quejan de la alta burocratización" y unas aulas "en las que no se han bajado las ratios".

El presidente 'popular' en Castilla-La Mancha se ha centrado en la educación de 0 a 3 años, recordando que su gratuidad es una promesa "incumplida hace ya muchos años" y, en cambio, "prioritaria" para su partido, recordando que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, prometió hace pocas fechas en Guadalajara su gratuidad si alcanza la Presidencia del Gobierno.

Además, también ha criticado que el PSOE haya rechazado en las Cortes regionales medidas propuestas por su partido, como ayudas para que las familias con dificultades puedan afrontar el inicio del curso escolar, lamentando que los socialistas están "rechazando propuestas que son buenas para las familias y el sistema educativo".

UN INICIO "UN 20% MÁS CARO"

Por su parte, el vicesecretario Jaime de los Santos ha remarcado que el curso empieza siendo "un 20% más caro para las familias que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno", lo que convierte "casi en una imposibilidad" que los jóvenes puedan afrontarlo con garantías.

Pero más allá de que la escolarización de cada alumno vaya a costar a su familia "unos 7.000 euros", según sus cálculos, ha querido poner de relevancia que "hace 48 horas la OCDE informaba de que volvíamos a estar a la cola en resultados educativos", algo que, ha añadido, "es culpa de un Gobierno que no ha puesto ni un solo punto de energía en lo que importa, que es el futuro.

"Qué se puede esperar de una Lomloe implementada por una ministra --la exministra Isabel Celaá-- que no quería saber del ecosistema educativo, sucedida por una Pilar Alegría cuyo único trabajo es esparcir como un ventilador todas las mentiras del Gobierno y que no ha dedicado ni un solo esfuerzo en lo más importante, que es la educación de los jóvenes".

Finalmente, el también vicesecretario Juan Bravo ha aseverado que "lo que al Gobierno sí que le funciona es el compromiso de esquilmar a los españoles, de sacar el máximo con los impuestos".