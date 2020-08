Núñez pide a Page que cuente con los alcaldes para conocer "la realidad" de cada municipio de cara a 'la vuelta al cole'

ALBACETE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco

Núñez, ha reivindicado "una vez más" la importancia del municipalismo en la región, por lo que ha solicitado al Gobierno de Emiliano García-Page que cuente con los alcaldes para conocer "la realidad" de cada municipio de cara al inicio del curso escolar.

Así se ha pronunciado Núñez en Minaya (Albacete), donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, Juan José Grande, destacando que el Ejecutivo autonómico debe poner encima de la mesa una partida presupuestaria que dé cobertura económica a todo el gasto suplementario que van a tener los ayuntamientos para adecuar espacios o para aumentar la limpieza y la desinfección de los centros educativos, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha asegurado que "no se puede dar la orden" a los alcaldes de que "con cargo al dinero de sus vecinos" tengan que pagar el sobrecoste del inicio del curso escolar y además estar "amenazándoles" con quitarles sus ahorros si no ceden "al chantaje"

del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que esta "no es la forma de trabajar con el municipalismo".

Por ello, el presidente del PP ha incidido en que los alcaldes son una "pieza fundamental" de cara al inicio del curso escolar, por lo que el Gobierno de Page debe "poner el dinero necesario" para que todos los ayuntamientos tengan la capacidad económica de hacer frente a los gastos extraordinarios de este inicio de curso.

Núñez ha aseverado que esta "es la verdadera política", la que está "pegada al terreno, de cercanía y escuchando permanentemente a los vecinos", donde los alcaldes "juegan un papel fundamental" de cara al crecimiento económico de los municipios, de la mejora de la protección social o para ayudar a los vecinos que lo pasan mal desde el punto de vista sanitario o educativo. "Los alcaldes son fundamentales, pero son fundamentales con el apoyo de la administración", ha añadido.

Así, el líder 'popular' ha destacado que si fuera presidente de Castilla-La Mancha "hace semanas" hubiera tendido la mano a los alcaldes y, junto a la comunidad educativa, se trabajaría para preparar el inicio del curso escolar.

Núñez ha recordado que Page se ha dedicado durante estos meses a faltar al respeto a los alcaldes, criticándoles y diciendo que "no han hecho nada" durante la pandemia y ahora "les quiere pedir" que paguen ellos las facturas del inicio del curso, cargando en los ayuntamientos la responsabilidad de adecuar espacios, limpiar y

desinfectar y todo "sin mantener una reunión para explicar cuál es su cometido".

"Sin contar con los alcaldes, difícilmente podremos garantizar el éxito de ninguna gestión, pero contar con ellos implicar escucharles y conocer su problemática y a esto no se está dedicando el Gobierno de Page", ha concluido.