Núñez pide a Page dejar de "confundir" a la gente después de ir a CyL a pedir el voto para "un candidato sanchista"

CUENCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este miércoles al secretario general del PSOE en la región y presidente autonómico, Emiliano García-Page, dejar de "confundir" a la gente después de ir a Castilla y León a pedir el voto para "un candidato sanchista", en relación a Carlos Martínez.

Desde la localidad conquense de Atalaya del Cañavate, el líder del PP ha afirmado que ayer García-Page se fue a Castilla y León a pedir el voto para el candidato de Pedro Sánchez. Un García-Page que, según Núñez, quiere hacer ver a los castellanomanchegos que es de "otra corriente" y que "no es un tío del PSOE ni de Sánchez".

Sin embargo, "cada vez" que los ciudadanos son llamados a las urnas, Emiliano García-Page "se pone la camiseta del Partido Socialista y pelea los votos para el Partido Socialista" porque es el líder de los socialistas y, por lo tanto, "ya vale de tratar de construir relatos alternativos para tratar de confundir a la gente".

"Para Page lo primero es el PSOE y todo lo demás viene después y esa es la realidad que yo creo que tiene que quedar meridianamente clara en Castilla-La Mancha", ha apostillado el presidente del PP en la región, quien ha enfatizado que "Page ya ha confesado que nunca va a dejar de votar al PSOE" y "ya ha confesado que votará a Pedro Sánchez cuando sean las elecciones generales", incluso, ha dicho, "pidió a Felipe González que rectificara y que no votase en blanco cuando hay elecciones generales, sino que vote a Pedro Sánchez".

A su entender, "quien hace campaña para que Pedro Sánchez pueda seguir obteniendo votos, pues es alguien que no está contribuyendo en ayudando al futuro de Castilla-La Mancha, porque lo peor que le pasa hoy a Castilla-La Mancha es que tengamos un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Castilla-La Mancha".

Según Paco Núñez, "aquellos que contribuyen a que el socialismo siga gobernando Castilla-La Mancha y España, pues no están contribuyendo al bienestar y al futuro de nuestra tierra".

MEDIDAS FRENTE A LOS EFECTOS DE LA GUERRA

De otro lado, y respecto a las medidas frente a los efectos de la guerra, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha recordado que el Partido Popular a nivel nacional ya ha hecho una batería de propuestas en ese sentido.

"Vamos a ver qué tramitación tienen a nivel nacional, pero me parece que el Partido Popular ya ha movido fichas y el presidente Alberto Núñez Feijóo ya ha explicado claramente cómo debemos tomar medidas para paliar el impacto de la subida de precios que está habiendo en nuestra tierra", ha abundado.

Lo que interesa ahora, ha dicho, "es saber si el Partido Socialista va a querer estar en el apoyo a las medidas que ha propuesto Feijóo o no va a querer estar". "Países como Francia, Portugal e Italia ya han tomado medidas", ha apuntado.