Núñez pide a Page retomar las obras del Conservatorio de Almansa: "Las 400 familias que lo utilizan no aguantan más"

ALBACETE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha emplazado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a retomar las obras del Conservatorio de Almansa porque, según ha advertido, "las 400 familias que lo utilizan no aguantan más".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación hoy en Almansa junto al portavoz municipal del PP en la localidad, Javier Sánchez Roselló, donde Núñez ha defendido que "ni las 400 familias afectadas, ni los miles de músicos, ni ningún almanseño entendería que la alcaldesa de la ciudad, la señora Callado, no exija al Gobierno de Page que se retomen las obras del conservatorio en el próximo presupuesto".

Núñez ha detallado que el Grupo Parlamentario Popular va a exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha a partir del mes de septiembre, cuando se habla del periodo de sesiones a través de la vía parlamentaria, que se retomen las obras del conservatorio y que en el presupuesto del año 26 aparezcan las obras del conservatorio con la dotación necesaria: "Callado debería hacer lo mismo".

"En Almansa hay 400 alumnos en un conservatorio de música que no reúne las condiciones ni de seguridad, ante un incendio, por ejemplo, ni de capacidad para atenderles. No desde ahora, desde hace 10 años, los que gobierna Page".

El presidente del PP ha apuntado que si en el presupuesto que va a presentar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 26 no aparece la obra del conservatorio, con la dotación económica necesaria para que se pueda retomar la obra, Emiliano García-Page ya no realizará esta obra porque "es su último presupuesto hábil, completo, de su tercera legislatura".

Y ha asegurado que "le da la sensación" que será él mismo quien finalizará las obras. "Tuve el honor de iniciar los trámites del nuevo conservatorio allá por el 14-15 como alcalde y lo finalizaré yo como presidente de la Junta a partir del año 27 porque el Partido Socialista no ha hecho nada por el conservatorio".

Por su parte, el portavoz municipal del PP en la localidad, Javier Sánchez Roselló, también ha denunciado el abandono total de esta infraestructura "ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, han hecho nada por favorecer que se reanuden las obras desde que se puso la primera piedra en el año 2021".

"El PSOE está utilizando el conservatorio con fines electoralistas. Es una paralización consciente para hacerla llegar a las elecciones del año 2027. Si este presupuesto no se ejecuta y el presupuesto que viene no contempla la totalidad de las partidas presupuestarias necesarias para finalizarlo, el conservatorio no estará finalizado en abril o en mayo del 2027. Y con ello lo que tendremos será que durante la campaña electoral pues este conservatorio será una moneda de cambio para conseguir votos".