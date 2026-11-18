El presidente del PP de Castilla La-Mancha, Paco Núñez, interviene durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

ALBACETE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este miércoles al número dos del PSOE al Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez, renunciar a ir en las listas "por coherencia" después de conocerse --ha subrayado-- que el PSOE "ha incluido" en su programa electoral el 'cupo catalán'.

En un desayuno informativo en Albacete junto al alcalde de Albacete y presidente provincial del PP, Manuel Serrano, y el cabeza de lista a las elecciones generales por Albacete, Francisco Navarro, el líder del PP ha afirmado que el programa electoral del Partido Socialista dice --en su punto 229-- que el modelo de financiación autonómica del PSOE es el que se aprobó el 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ese que, según ha detallado Núñez, "implica que gran parte del dinero de Castilla-La Mancha acaba en manos del separatismo catalán".

Ha recordado que aquellos días hubo una campaña orquestada del PSOE de Castilla-La Mancha --liderada entre otros por Sergio Gutiérrez-- donde se dijo que "iban a pelear donde hiciera falta para que no se aprobase este sistema de financiación porque era un chantaje". Además, según ha apuntado Núñez, los socialistas de Castilla-La Mancha por aquel entonces aseguraron que "no se puede tratar más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos porque supondría consolidar una desigualdad entre territorios".

"Si Gutiérrez dijo esto en el mes de septiembre y el PSOE de Castilla-La Mancha montó una campaña en contra del modelo de financiación --en el que incluso llegaron a decir que estaban dispuestos a romper la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados en el caso de que este modelo de financiación autonómica llegase al Congreso--, a juicio de Paco Núñez, "por coherencia" Sergio Gutiérrez "debería inmediatamente hoy que renunciar a su puesto como número 2 en la lista por Toledo".

"La política es mucho más seria que todo esto. La política no puede ser el teatro al que nos ha querido llevar el PSOE de Castilla-La Mancha y el PSOE de España. La política no puede ser decir una cosa y hacer permanentemente la contraria. La política no puede ser tratar de engañar todo el día a los ciudadanos en todos los sitios. Ya está bien de un PSOE, el de Sánchez o el de Sergio Gutiérrez en Castilla-La Mancha, que dicen una cosa y hacen literalmente la contraria", ha subrayado el presidente del PP en la región.

"¿Cómo se puede decir en septiembre que estamos en contra del modelo de financiación autonómica que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que lo vamos a tumbar en el Congreso de los Diputados? Y después en el mes de noviembre apoyar un programa electoral y ser candidato de ese programa electoral que dice que se va a aprobar ese mismo modelo de financiación autonómica en el caso de que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno".

"ESTAMOS EN UN MOMENTO CLAVE"

De otro lado, Núñez ha querido dejar claro que "estamos en un momento clave de la historia democrática de nuestro país". "Estas elecciones generales no son unas elecciones generales más, porque son unas elecciones generales que se están desarrollando en un momento histórico no sólo por el cambio de ciclo político que todo apunta va a llegar a nuestro país, sino porque el liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista nos ha llevado a una marca PSOE que ha copado de una manera muy poco digna las instituciones, que ha manoseado el CIS, que ha manoseado la Fiscalía General del Estado, que ha manoseado todo aquello que siempre ha respetado desde la institucionalidad y que ha atacado la división de poderes".

En definitiva, ha añadido, "un Partido Socialista --el de Sánchez-- que ha puesto en riesgo el sistema democrático tal y como lo conocemos" y, por lo tanto, ha manifestado, "estas elecciones se han convertido en unas elecciones absolutamente excepcionales" en el que hay que elegir entre el modelo que propone Sánchez o "devolver a nuestro país a la senda del crecimiento, de la dignidad y, sobre todo, de la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho".

"Estamos hablando de si queremos un presidente del Gobierno riguroso, con capacidad de gestión, con seriedad, con transparencia y que cumpla la palabra dada, o si queremos un presidente del Gobierno que es un impostor", ha concluido.