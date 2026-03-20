Núñez (PP) acusa a Page de alargar la recuperación de la carrera profesional sanitaria cerca de las elecciones de mayo

Núñez intervención ante los miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad del PP-C-LM. - PP

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado a Emiliano García-Page, de querer "ganar tiempo" en cuanto a la carrera profesional sanitaria, alargando "la situación ocho o diez meses" llevándo su recuperación al entorno de las elecciones autonómicas para "intentar sacar rédito político".

El presidente del PP regional ha recordado que está actualmente suspendida por el artículo 41 de la Ley de Presupuestos en vigor, por lo que "bastaría con eliminar ese artículo para ponerla en marcha de manera inmediata". "Ayer mismo el PSOE tuvo la oportunidad de hacerlo votando a favor de la enmienda del Partido Popular y decidió bloquearla, por lo que esa es la realidad", tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

El líder de los 'populares' en Castilla-La Mancha ha señalado que el PSOE aún tiene una última oportunidad de rectificar en el próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se votará definitivamente la iniciativa. "Todavía pueden elegir entre seguir dando la espalda a los sanitarios o ponerse de su lado".

"UN ENGAÑO MÁS"

Núñez ha criticado que el anuncio de una futura Ley por parte del Gobierno de Page responda a una estrategia electoralista, por lo que "estamos ante un engaño más".

Tal y como denuncia Núñez, García-Page va "dar la espalda" a los sanitarios de la Comunidad Autónoma al bloquear, una vez más, la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, lo que supone "un ataque directo a la dignidad de los profesionales sanitarios y a la calidad de la sanidad pública".

Así lo ha indicado durante una intervención ante los miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad del PP en la región, donde ha denunciado "es absolutamente intolerable que, una vez más, el PSOE vote en contra de reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la profesionalidad de los sanitarios".

El presidente del PP ha aseverado que la carrera profesional sanitaria "no es ningún privilegio, sino una herramienta imprescindible para garantizar una sanidad de calidad", al tiempo que ha incidido en que Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con profesionales "agotados, infravalorados y sometidos a una presión asistencial que en muchos casos es ya insostenible".

Núñez ha afirmado que la recuperación supone "reconocimiento, estabilidad, dignidad y capacidad para atraer talento", algo que es "clave" en un momento en el que Castilla-La Mancha compite con otras comunidades autónomas por retener y captar profesionales sanitarios.

"ESTAMOS ANTE UNA DECISIÓN POLÍTICA"

"No estamos ante un debate técnico, estamos ante una decisión política", ha dicho, por lo que afirmar que "hace falta una ley es, sencillamente, mentir a los ciudadanos y a los sanitarios".

"Estamos preparados para apoyar las modificaciones presupuestarias necesarias, para sentarnos a negociar y para trabajar en la implantación de la Carrera Profesional, ya que, si el problema fuera el dinero, el PP está dispuesto a ayudar, pero el problema es que el PSOE no quiere", ha aseverado.

Por último, ha recordado que los propios profesionales sanitarios han trasladado una frase "lapidaria" estos días como es que "Page tiene arte para engañar a la gente".