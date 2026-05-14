Núñez (PP) cuestiona críticas de Page a Puente: "Exige ahora acuerdos ferroviarios después de 11 años gobernando C-LM"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

CIUDAD REAL 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cuestionado que el presidente regional, Emiliano García-Page, tras sus palabras hacia el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "pretenda ahora exigir el cumplimiento de acuerdos ferroviarios después de once años gobernando Castilla-La Mancha", al tiempo que ha recordado que el PSOE lleva "ocho años gobernando España" con Pedro Sánchez.

"Ya está bien de esconder en titulares la incapacidad de gestión del PSOE", ha denunciado, ya que los socialistas "solo buscan arañar votos" mientras Castilla-La Mancha "pierde infraestructuras y paradas ferroviarias", ha señalado este jueves desde Alcázar de San Juan.

El presidente regional del PP ha puesto como ejemplo a Talavera de la Reina, "ya que cuando Page era consejero de Fomento anunció la inminente llegada del AVE a la ciudad".

"Estamos en 2026 y nada sabemos del AVE por Talavera", ha señalado, insistiendo en que los anuncios sobre Alcázar de San Juan y La Mancha "van a quedar en lo de siempre, titulares forzados para seguir engañando a los ciudadanos hasta las elecciones".

Por último, Núñez ha aseverado que el Partido Popular revertirá "la nefasta gestión" ferroviaria del PSOE y trabajará por una verdadera vertebración territorial de Castilla-La Mancha, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha alertado de la "traición" que el PSOE de Emiliano García-Page y de Pedro Sánchez está llevando a cabo en la Comarca de La Mancha con una "nefasta gestión" que está dejando sin desarrollo las infraestructuras para la región.

Por otro lado, ha denunciado que el PSOE de Emiliano García-Page ha pedido en Europa aplicar sin prórrogas la Directiva Marco del Agua, lo que supondrá el cierre de pozos, la reducción de dotaciones y la ruina económica de La Mancha".

Ha asegurado que "se acaba de demostrar que Page y el PSOE quieren dejar sin agua a los agricultores de Castilla-La Mancha".

Núñez ha explicado que eurodiputados socialistas, entre ellos la portavoz del PSOE de Page, Cristina Maestre, "han enviado una carta a la Comisión Europea rechazando revisar la Directiva Marco del Agua y ampliar los plazos de aplicación más allá de 2027".

"Eso sí que es una traición en toda regla", ha afirmado, ya que "en vez de unirse a nosotros y pedir una prórroga, piden que se aplique la directiva que va a acabar con dos tercios de las dotaciones de agua".

El presidente regional del PP ha advertido de que las consecuencias serían "demoledoras" para el campo castellanomanchego, con "pérdidas de hasta 277 millones de euros anuales en producción agrícola y un impacto cercano a los 600 millones de euros en el PIB regional".

Además, ha alertado de que esta decisión provocará "el cierre de pozos, la conversión de regadíos en secano y enormes dificultades para el relevo generacional", al tiempo que ha recordado que "muchos jóvenes no ven futuro en el campo si no hay agua".

"GOLPE DEVASTADOR"

Núñez ha incidido en que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea cerrar pozos a partir del 31 de diciembre de 2027 en aquellas masas de agua que no cumplan los objetivos establecidos, así como la posible no renovación de concesiones de aguas públicas desde 2035.

"Eso supondría un golpe devastador para Castilla-La Mancha porque hablamos de explotaciones familiares, de empleo, de cooperativas y del futuro de municipios como Daimiel, Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Miguel Esteban o Villarrobledo", ha indicado.

Frente a ello, Núñez ha reiterado que el PP seguirá defendiendo "una ampliación de la Directiva Marco del Agua" porque "la alternativa hoy es inviable" debido a que "no se han ejecutado las infraestructuras necesarias ni se ha preparado al sector".

Igualmente, ha criticado que el Gobierno de Page "ha preferido buscar enemigos fuera mientras aquí no se hacía nada", pese a que Europa ha puesto a disposición de España miles de millones de euros para modernización de regadíos, reutilización, eficiencia hídrica y digitalización del ciclo del agua.

Por ello, ha defendido una política hidráulica "seria", basada en la planificación, la inversión, la seguridad jurídica y la prioridad de las necesidades de Castilla-La Mancha, así como la regularización de 1.800 pozos prioritarios del Alto Guadiana y la puesta en marcha de un verdadero Plan Nacional del Agua.

"Solo con gobiernos del PP habrá agua para los agricultores de esta tierra", ha concluido el presidente del PP-CLM.