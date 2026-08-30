Núñez (PP) ensalza la "vocación, humanidad y entrega" de los profesionales sanitarios de C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha participado en el pregón inaugural de las fiestas de Alcabón. - PP C-LM

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha elogiado la "vocación, humanidad y entrega" de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla-La Mancha, destacando que "quien dedica su vida a cuidar de nuestros vecinos está cuidando, en definitiva, de nuestros pueblos y de nuestra gente".

Núñez ha realizado estas declaraciones durante su participación en el pregón inaugural de las fiestas de Alcabón, junto al alcalde del municipio, José Congosto del Cerro, en un acto en el que el Ayuntamiento de la localidad ha rendido homenaje a los profesionales que han trabajado y prestado servicio a sus vecinos, según ha informado el PP por nota de prensa.

El presidente regional del PP ha asegurado que se trata de un reconocimiento "absolutamente merecido" a un colectivo compuesto por "excelentes profesionales, pero, sobre todo, por personas con una enorme capacidad para ponerse al lado de quien está sufriendo, acompañarlo y cuidarlo cuando más lo necesita".

Núñez ha destacado especialmente la labor de todos aquellos profesionales sanitarios y sociosanitarios que han pasado por Alcabón a lo largo de los años y que "han terminado formando parte de la vida del pueblo", atendiendo a generaciones de vecinos y estando presentes en algunos de los momentos más importantes y también más difíciles de sus vidas.

Asimismo, ha tenido un recuerdo especial para el trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios durante la pandemia del Covid, cuando "demostraron hasta dónde puede llegar la vocación de servicio público".

"Trabajaron en unas circunstancias extraordinariamente difíciles, con miedo, incertidumbre, escasez de medios y una enorme complejidad, haciendo sacrificios personales y familiares para protegernos a todos", ha señalado.

Por ello, el presidente del PP en la región ha considerado que Alcabón hace bien en "no olvidar y saber agradecer" aquella entrega, extendiendo el reconocimiento a médicos, enfermeros, auxiliares y al conjunto de profesionales sociosanitarios que hicieron frente a aquellos meses tan duros.

De igual forma, ha defendido que los sanitarios "merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento, pero también necesitan sentirse apoyados, disponer de los medios necesarios para desarrollar su trabajo y, especialmente, ser escuchados".

"Tenemos magníficos profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha que conocen perfectamente las necesidades de nuestros pueblos y de nuestros pacientes y cuya experiencia y criterio tienen que ser escuchados a la hora de tomar decisiones", ha afirmado.

Núñez ha felicitado expresamente a la pregonera de las fiestas, Ana Cristina García, vecina de Alcabón, médica de familia y actualmente subdirectora médica asistencial del Hospital Universitario La Paz de Madrid, destacando que su trayectoria representa "el talento, la preparación y la vocación de servicio de tantos castellano-manchegos que llevan con orgullo el nombre de sus pueblos allí donde desarrollan su carrera profesional".

Finalmente, ha agradecido al alcalde, José Congosto, y al Ayuntamiento de Alcabón la iniciativa de dedicar este reconocimiento al personal sanitario y sociosanitario y ha deseado a todos los vecinos unas felices fiestas en honor a Nuestra Señora de la Aurora.

"Las fiestas también sirven para hacer pueblo, para reencontrarnos, para mantener vivas nuestras tradiciones y para reconocer a quienes han estado ahí cuando los hemos necesitado".