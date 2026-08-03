Núñez (PP C-LM) rescatará en septiembre en Cortes su ley contra la ocupación tumbada en 2020: "Es un problema evidente"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Licenciado en Ciencias Políticas y de Administración y especialista en Políticas Públicas Espa - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha quiere arrancar el periodo de sesiones en las Cortes regionales el próximo curso recuperando la tramitación de la proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas que elaboraron los 'populares' en el año 2020 y que fue rechazada en el Parlamento regional.

Así lo ha avanzado el presidente del PP en la región, Paco Núñez, en una entrevista a Europa Press, recordando que el PSOE presentó y consiguió aprobar en la Cámara regional una ley propia sobre la materia, con votos a favor de CS y la abstención de los 'populares', un texto legislativo que seis años después no ha llegado a prosperar, por lo que ha sido "insuficiente" y no ha funcionado, y "a día de hoy el problema de la ocupación ilegal sigue siendo muy evidente".

"La ley de ocupación que se aprobó por parte de los gobiernos socialistas no ha funcionado y hay una ley contra la ocupación ilegal de vivienda redactada por el PP que está presentada en el Parlamento de Castilla-La Mancha y que tiene que tramitarse en sede parlamentaria. Vamos a exigir al presidente de las Cortes que se tramite esta ley", ha adelantado Núñez.

El PP aspira a reactivar esta normativa "que está en un cajón" ante "un problema" de "ocupación descontrolada de viviendas, un asedio contra la propiedad privada" que vive la región.

En este punto, se ha preguntado "por qué" el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, "no quiere tramitar la ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas", criticando además que lo que sucede en el Parlamento regional "se parece mucho a lo que sucede en el Parlamento Nacional, con el "bloqueo" a las leyes del PP por parte de su presidenta, Francina Armengol.

DETALLES DE LA LEY

Sobre la normativa que en el año 2020 propuso el PP, Núñez ha recordado que "protegía la propiedad privada, exigía que no hubiera un empadronamiento de aquellas personas que ilegalmente fueran a ocupar una vivienda, solicitaba el endurecimiento de las penas ante la ocupación ilegal y establecía mecanismos para poder favorecer el desalojo exprés".

Entre los motivos para rescatarla, el presidente del PP ha señalado que en la época estival "las ocupaciones ilegales se multiplican porque se ocupan viviendas ilegales de personas que se han ido de vacaciones y que cuando vuelven tienen la casa ocupada", o "que van ahora al pueblo para pasar unos días de descanso y se encuentran que tienen la casa del pueblo ocupada".

Se trata "de un problema muy grave que hay que atajar" y que al que tiene "una vivienda ocupada le preocupa el 100%", porque "se deprecia su vivienda y pierde mucha calidad de vida en su zona".

El PP trabajó de la mano de un grupo de penalistas la Universidad de Alcalá de Henares para elaborarla y Núñez señala que, aunque hay partes de la misma que tocan normativa nacional, "hay una parte de la ley que depende exclusivamente de Castilla-La Mancha y que si la aprueba el Parlamento castellanomanchego, entraría en vigor de manera inmediata".

MÁS PROPUESTAS QUE LLEVARÁ EN SU PROGRAMA

Paco Núñez ha enunciado algunas de las propuestas políticas que marcarán el inicio del curso político para los 'populares', siempre con la vista puesta en que prosperen o no, las mantendrá recogidas en su programa electoral con la vista puesta en ejecutarlas si llegara a conseguir la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Así, otra de esas propuestas del PP pasarán serán "planes de choque contra las listas de espera", un problema que a su juicio es urgente en la región; a lo que ha sumado medidas "para que el agua llegue a agricultores y ganaderos, para que se cumpla el pacto regional por el agua o bajadas de impuestos".

"Todo lo que Paco Núñez defienda hoy en la tribuna de oradores del Parlamento de Castilla-La Mancha será lo que mañana se apruebe en la mesa del Consejo de Gobierno cuando ya sea presidente", ha remarcado.

"LA MEJOR DE LAS VOLUNTADES" CON EL ESTATUTO

Respecto a la situación de la reforma del Estatuto, en tramitación en el Congreso de los Diputados, el líder del PP ha señalado que quien tiene la potestad de activarlo es la presidenta del Congreso de los Diputados, criticando que en este debate "el PSOE quiere ganar relatos, y el PP quiere que gane Castilla-La Mancha".

"Si todo se ha bloqueado porque algunos quieren más diputados, mientras que otros queremos más médicos, tendrán que explicar porqué. Si todo se ha bloqueado porque algunos quieren más diputados, mientras que otros queremos más ayudas para los agricultores y los ganaderos, tendrán que explicar por qué. Pero yo si tengo que elegir entre más diputados o más médicos, quiero más médicos. Si tengo que elegir entre más diputados y más maestros, quiero más maestros", ha argumentado.

En este punto, ha señalado que "el estatuto sigue vivo", por lo que tiene que tramitarlo el PSOE, que es quien "lo ha paralizado". "Hay más de 100 enmiendas presentadas, vamos a discutirlas", ha afirmado Núñez.

Respecto a la enmienda que afectaba al número de diputados, que el PP en su momento optó por fijar entre 25 y 59, y que ahora quiere que se queden entre 25 y 35, Núñez ha señalado que se puede debatir. Es por ello, que esta enmienda es "la misma que la presentada en el Parlamento en 2024", un contexto en el que el PP irá "con la mejor de las voluntades con cualquier cosa positiva para Castilla-La Mancha".