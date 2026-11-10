Núñez (PP) no ve ningún sentido a la huelga: "Es absolutamente política para interferir en las elecciones"

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este martes que no ve "ningún sentido" a la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, que ha calificado de "absolutamente política para interferir en las elecciones".

"Pero la huelga general, ¿no es contra el Gobierno?. Yo me he educado y he estudiado en que se convocan huelgas generales contra quien gobierna por las medidas que toma y por la situación que vive el país", ha afirmado en declaraciones a los medios durante su participación en Madrid en el desayuno de Europa Press protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Así, ha afirmado que "la huelga general no es por la precariedad de los salarios, ni porque los salarios crezcan la mitad de lo que crece el precio de la vivienda", tampoco "porque la fiscalidad esté haciendo imposible que autónomos o que pequeñas y medianas empresas o que agricultores y ganadores no lleguen a final de mes".

Tras preguntarse de nuevo "contra quien es la huelga", ha deslizado que "va a ser una huelga política para tratar de interferir en las elecciones promovida por algún sindicato muy alineado con los intereses del Gobierno de España y de Pedro Sánchez".

"España es un país mucho más serio que lo que algunos dirigentes sindicales o gubernamentales en este caso quieren proponer a los españoles. Una nación madura y serena, que sabe interpretar perfectamente que esto es una huelga general, es absolutamente política, para interferir en las elecciones y que, sin lugar a dudas, no tiene ningún sentido", ha afirmado.

AUSENCIA DE SÁNCHEZ

Asimismo, preguntado por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de este martes en la Catedral de Toledo por el accidente de Urda, ha criticado que es "una vergüenza".

"Me parece vergonzoso que ante una tragedia de la magnitud que vivimos en Urda, el presidente del Gobierno haya decidido no asistir a este funeral. Una vez más se demuestra que Sánchez no está a la altura. España no se merece a un presidente con tanta desfachatez", ha lamentado.

RESIDENCIAS DE MAYORES

En un acto posterior en Fuensalida, Núñez ha exigido al Gobierno del PSOE una subida del precio que la Junta abona por las plazas concertadas en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar una financiación adecuada, asegurar la sostenibilidad de los centros y mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en ellos.

Así lo ha señalado durante una visita a la residencia de mayores Nueva Esperanza de Fuensalida, donde ha estado acompañado por el vicesecretario del PP, Israel Pérez; el alcalde de la localidad, José Jaime Alonso; y varios concejales de su equipo de Gobierno, tal y como ha informado el PP en nota de prensa.