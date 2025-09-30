Núñez (PP) reitera sus críticas a las políticas agrícolas de Page y traslada su compromiso con el sector hortofructícola

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado este martes nuevamente la política agrícola del Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page, asegurando que mantiene a la región detrás de otras a pesar de su potencial para ser "una potencia europea y mundial" en el sector hortofrutícola.

Así lo ha declarado durante su visita a la Feria Fruit Attraction, donde ha señalado que "en estos 10 años el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no ha trabajado por mejorar las condiciones del campo, ni por asegurar más agua, mejores precios, una menor fiscalidad o una verdadera incorporación de jóvenes agricultores con impuestos cero que garantice el relevo generacional".

Núñez ha asegurado en que el Ejecutivo regional tampoco ha puesto en valor los productos de la tierra ni les ha dado el escaparate que merecen, ya que la región cuenta con algunos de los mejores productos hortofrutícolas de Europa, como el ajo, la cebolla, el melón, la sandía, el pimiento, el melocotón, el albaricoque, el azafrán o el champiñón, "y sin embargo el Gobierno de Page no los impulsa ni los protege".

El presidente regional del PP ha destacado que Castilla-La Mancha es una potencia hortofrutícola y lo demuestra cada feria, "porque la calidad de nuestros productos está al nivel del mejor campo europeo".

Por ello, ha preguntado por qué el Ejecutivo de García-Page "da la espalda a un sector estratégico para la región, en lugar de presumir de él y hacerlo crecer".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha aseverado que, en menos de dos años, habrá un nuevo Gobierno en Castilla-La Mancha "que sí creerá en nuestro campo, que acompañará a nuestra gente y que trabajará para que el sector agrícola y hortofrutícola sea puntero, referente y motivo de orgullo en toda la región".