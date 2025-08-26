Núñez (PP) reprocha "deficiencias" en el hospital Virgen de la Luz de Cuenca y pregunta por su futuro cuando cierre

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comparecido ante los medios de comunicación para reprochar algunas "deficiencias" que sufre el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca en los que son sus últimos meses de funcionamiento antes del traslado definitivo al nuevo Hospital Universitario y ha preguntado al Ejecutivo "cuál es la hoja de ruta para la sanidad conquense" y el plan que existe para este centro sanitario cuando quede abandonado.

"Mientras se está haciendo el traslado este verano, los pacientes ingresados en el Virgen de la Luz han estado con un calor horrible porque no funcionaban en la mayor parte de los espacios del hospital los aparatos de refrigeración y ha habido pacientes ingresados sin tener la climatización necesaria", ha denunciado Núñez.

El presidente de los 'populares' ha asegurado también que "se han caído techos" y que los menús "desde el punto de vista gastronómico no funciona".

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Álvaro Barambio, ha añadido que a las personas que todavía son atendidas en el Hospital Virgen de la Luz "hay que tratarlas dignamente y se haya producido el traslado al otro sitio".

Además, ha apuntado a cierta confusión en los servicios como el de alergias y se hace eco del caso de una persona cercana "a la que le tenían que realizar una prueba en el nuevo hospital en materia de alergias, pero cuando ha ido allí lo han trasladado al Virgen de la Luz porque las urgencias todavía no se pueden hacer en el Universitario".

Barambio denuncia también que esta persona se ha encontrado con "graves desperfectos" en esta zona de atención.

FUTURO DEL VIRGEN DE LA LUZ

Núñez también ha criticado la "incertidumbre" que existe sobre el futuro del hospital Virgen de la Luz "con la experiencia de que en Toledo capital, donde ya van varios años del traslado al nuevo hospital y el viejo está en un edificio sin uso y sin un proyecto futuro".

"¿Qué va a pasar con este barrio cuando se traslade el hospital y con todas estas instalaciones vinculadas con el comercio que se alimentan económicamente de él? ¿Qué servicio va a dar este edificio cuando se termine el traslado? ¿Lo van a dejar que se haga viejo, que se sigan cayendo los techos? ¿Y una inversión millonaria como esta la Junta la va a dejar en desuso?", ha preguntado el presidente del PP de Castilla-La Mancha.

"Nosotros queremos que la Junta nos diga cuál es su plan de trabajo y, si no lo tienen, de cara a las elecciones le propondremos a los conquenses una proyección de futuro para el edificio, igual que vamos a hacer con los toledanos", ha asegurado.

Finalmente, Núñez también se ha referido a la "precariedad laboral de los sanitarios de Castilla-La Mancha, que son los únicos que no tienen carrera profesional" y ante esta situación ha adelantado que exigirán su recuperación en los próximos presupuestos de la región.

"Son diez años donde en la ley de presupuestos aparece prohibido taxativamente la posibilidad de implementar la carrera profesional y yo le pido a Emiliano García-Page que en los presupuestos de 2026 puedan recuperarla", ha solicitado.