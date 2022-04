Núñez predicará el "entendimiento" que promulga Feijóo pero avisa a Page: "Entendimiento no es sometimiento"

Sobre gobernar con Vox, dice que serán los ciudadanos de la región los que decidan con su voto la configuración del panorama político regional

TOLEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que va a predicar con el discurso de "entendimiento" por el que va a abogar el recién elegido líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, pero ha avisado de que "entendimiento no es sometimiento". Por ello, ha pedido al PSOE abrir "una nueva etapa de diálogo, consenso y de entendimiento".

Así se ha pronunciado Núñez preguntado sobre si esa intención de entendimiento que promulga es un mensaje interno del partido o va dirigido al Gobierno para sellar más acuerdos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para dar cuenta del Congreso de este fin de semana en Sevilla.

"Somos un partido de Estado con vocación de diálogo, de consenso, moderación y de crear puentes y para eso es fundamental que haya entendimiento entre los dos grandes partidos, el PP y PSOE. Pero entendimiento no puede ser sometimiento, porque lo que suele hacer el PSOE, tanto el de Sánchez como el de Page, es decir quiero pactar contigo pero estas son las condiciones del pacto y lo que quiero que firmes es lo que yo te propongo", ha criticado.

"Para pactar hay que negociar y representar intereses generales y el socialismo, hoy, tanto el de Sánchez como el de Page, confunden entendimiento con sometimiento. Lo que propongo a los dirigentes socialistas es que abran una nueva etapa de diálogo, consenso, y de entendimiento y eso pasa por escuchar y negociar".

ENSANCHAR EL PARTIDO SUMANDO VOTANTES

En otro orden de cosas, y preguntado sobre si esa intención de ensanchar las bases del partido pasa por recuperar votantes que se han ido a Vox, ha asegurado que el proyecto del PP tanto para España como para Castilla-La Mancha es de mayorías y pasa por decirle al conjunto de españoles "que no sobra nadie".

"Respetamos profundamente a los votantes de Vox, seguramente les tratamos mucho mejor que lo que los dirigentes de Vox tratan a muchos votantes del PP", ha dicho Núñez, que ha defendido que en su partido "respetan a todos los españoles, independientemente de a quién votan".

"Hacemos política para todos porque nos interesa el interés general del país, no estamos pensando en el rédito electoral. Sino, no podemos ayudar a España a mejorar y eso se hace con el conjunto de los españoles, sumando y no dividiendo", ha añadido.

Por ello, ha reiterado que para ser presidente con el apoyo de la mayoría de los castellanomanchegos "hay que ilusionar a esos votantes que en las últimas elecciones no han optado por el PP, pero lo han hecho en el pasado, y ahora esperamos a que vuelvan a hacerlo, o a los que han votado al PSOE y ahora están desencantados con el socialismo".

GOBERNAR CON VOX

En esta rueda de prensa, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha vuelto a ser preguntado sobre si, en caso de necesitarlo, gobernaría con Vox y ha insistido en que su enfoque político pasa por hacer un proyecto de mayorías, tanto en España como en Castilla-La Mancha, por un proyecto tan amplio en que todos se puedan sentir "representados e ilusionados".

"A partir de ahí, serán los ciudadanos los que tomarán su propia decisión, los que nos van a decir cómo quieren que se construya el futuro de Castilla-La Mancha. Por ende, toda vez que se abran las urnas y haya resultado electoral, habrá que leerlo y en lectura de ese resultado electoral, habrá que formular propuestas necesarias para poder dar estabilidad y futuro a nuestra tierra. Los ciudadanos decidirán con su voto cómo quieren que se configure el panorama político de la región".

Núñez, que ante una respuesta poco explícita ha sido repreguntado por este asunto, tras insistir en que los serán los ciudadanos de la región los que decidan con su voto la configuración del panorama político ha asegurado que "lo que no hará nunca es lo que hizo Page, que en la campaña electoral dijo nunca pactaría con Podemos y después gobernó gracias a un vicepresidente de Podemos".

CANDIDATURAS ELECTORALES

Preguntado sobre si tiene una fecha de reunión con Feijóo ante la urgencia de decidir las candidaturas municipales, ha dicho que el primer objetivo que tiene a la hora de trabajar con la dirección del partido es el de elegir a las personas candidatas a las capitales de provincia, pero que hoy se celebra el primer comité de partido y hay que dejar que tomen posesión de sus cargos y marquen las líneas maestras del trabajo a nivel nacional.

"A partir de ahí, mantendré las reuniones pertinentes con el presidente, con el que además hay fluidez y diálogo permanente y habitual. Trabajaremos con el área de organización del partido en los próximos días para elegir más pronto que tarde las candidaturas a las capitales. Queremos que sea de manera rápida y con acierto, el PP tiene muchas esperanzas puestas en una victoria autonómica, y eso también pasa por presentar unos buenos candidatos en las capitales de provincial para poder gobernar", ha concluido.

REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN

Por otra parte, Núñez ha mostrado su satisfacción por la "importante" representación que el PP regional tendrá en la Junta Directiva Nacional al sumarse dos personas más como José Antonio Martín Buro o Sonia González, y con la incorporación de Israel Pérez en el Comité Ejecutivo Nacional y Ana Guarinos, "lo que se traduce en una clara apuesta por el municipalismo".

Además, se ha mostrado "muy orgulloso y feliz" por el hecho de que la castellanomanchega Carmen Navarro forme parte del máximo órgano de dirección del PP nacional asumiendo la vicesecretaria de Bienestar Social.

"Una persona excepcional, gran trabajadora, mujer inteligente, preparada y capaz y así lo ha demostrado con su gran trabajo a lo largo de estos años", ha defendido Núñez, que ha terminado afirmando que Feijóo ha acertado de pleno al contar con Carmen Navarro para el reducido núcleo de personas que van a formar parte del Comité de Dirección, una persona que aportará mucho y bueno a la dirección nacional por su gran preparación e inteligencia política.