Núñez promete generar las condiciones necesarias en C-LM para favorecer la inversión extranjera y la reindustrialización

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comprometido este miércoles un cambio de modelo para favorecer la llegada de nuevas inversiones a la región, con el objetivo de generar empleo y riqueza y avanzar en la reindustrialización de Castilla-La Mancha.

Núñez ha anunciado este compromiso durante su visita, junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, a los terrenos donde se ubicarán las instalaciones de Meta, una inversión que ha calificado de "importantísima" y que supondrá la llegada a Talavera de uno de los centros de datos más importantes que van a llegar a nuestro país.

El presidente del PP-CLM ha asegurado que, cuando gobierne Castilla-La Mancha, va a generar las condiciones necesarias para que atraer inversión extranjera a Castilla-La Mancha sea "rápido y eficaz", creando desde la Administración las condiciones empresariales necesarias para generar confianza y capacidad de captar inversiones que permitan crear puestos de trabajo.

"Vamos a generar empleo, vamos a traer inversiones, vamos a albergar sedes de nuevas industrias", ha afirmado Núñez, que ha defendido que este cambio debe permitir avanzar hacia una reindustrialización de Castilla-La Mancha que tiene que llegar de la mano del Partido Popular. Para ello, ha concretado que su compromiso pasa por mejorar las condiciones urbanísticas, las de la comunicación y del transporte, bajando impuestos y agilizando la burocracia.

Durante su visita a los terrenos de Meta en Talavera, Núñez ha puesto este proyecto como ejemplo de la importancia de que la política no puede primar sobre la gestión, y ha defendido que los intereses políticos "no pueden primar sobre la gestión en la que hay depositados intereses generales para con los ciudadanos". En este sentido, ha advertido de que no puede ocurrir que proyectos de inversión sufran retrasos "por un interés partidista que puede beneficiar a un partido político concreto".

Núñez ha destacado que Meta "ha sufrido muchísimos retrasos" y ha puesto en valor el trabajo realizado por el alcalde de Talavera y por la propia empresa para superar "muchísimas trabas" y conseguir que finalmente Meta vaya a ser una realidad. Una llegada que "va a transformar" una parte muy importante del Polígono Industrial Torrehierro, además de dar nuevas oportunidades a la ciudad y abrir un abanico de posibilidades en torno a la industria del dato y las nuevas tecnologías.

Núñez ha defendido que Castilla-La Mancha necesita generar unas condiciones que permitan a las empresas instalarse, crecer y crear empleo, y ha criticado que actualmente la burocracia regional sea "muy lenta".

Como ha detallado, la falta de impulso político eterniza los expedientes burocráticos, algo que provoca que, para generar o ampliar una empresa, puedan pasar "meses, cuando no años" hasta conseguir los permisos. En este sentido, ha reclamado cambios en determinadas legislaciones que considera fundamentales para facilitar la llegada de empresas, como la normativa urbanística y otras leyes administrativas vinculadas con la gestión del suelo, necesarias para permitir la instalación de nuevas empresas, zonas logísticas y nuevos desarrollos de industria tecnológica.

El líder de los 'populares' castellanomanchegos también ha criticado la política fiscal de la región y ha asegurado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que más impuestos se pagan del país junto con Cataluña.

Asimismo, ha señalado que durante once años el Gobierno de Emiliano García-Page no ha llevado a cabo ni un solo kilómetro de autovía, ni una sola vía rápida para favorecer la movilidad, también desde el punto de vista empresarial. Todo ello, ha afirmado, hace que Castilla-La Mancha no sea actualmente una comunidad autónoma líder en la captación de fondos para la creación de nuevas empresas o en la generación de nuevas oportunidades de empleo por la llegada de nueva actividad industrial a la región.

Núñez ha aprovechado también su visita para recoger el planteamiento del alcalde de Talavera sobre los compromisos adquiridos con la ciudad y ha reconocido que a Talavera se le han prometido muchas cosas durante mucho tiempo y se han cumplido muy pocas. Por ello, ha defendido que las inversiones no pueden quedar en titulares y que tienen que venir acompañadas de presupuesto y de ejecución de las obras.

El presidente del PP-CLM ha concluido afirmando que, cuando sea presidente de la Junta de Comunidades, apostará para que el centro de Meta previsto en Talavera llegue en toda su extensión y permita generar un foco de actividad, de economía industrial vinculada con las nuevas tecnologías, con la innovación y con el dato.

GREGORIO LAMENTA QUE PAGE "NO ESTÉ ATENDIENDO" A TALAVERA

De su lado, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha asegurado que cuando el actual presidente del PP regional, Paco Núñez sea presidente de la Junta, trabajará para que "Talavera sea por fin ese foco de crecimiento de la zona oeste de Castilla-La Mancha", algo que, "va a ser muy bueno para nuestra tierra".

Gregorio ha destacado la importancia del último paso dado por Meta con la monetización del 49 por ciento del terreno que corresponde al Ayuntamiento, y ya "sólo estamos esperando a que la empresa presente el proyecto básico para empezar con las obras".

Gregorio ha señalado que el centro de datos de Meta "es muy importante para la zona centro de España, uno de los más importantes que se va a hacer en nuestro país", y ha recordado que contará con una inversión de casi 750 millones de euros "y va a poner a Talavera de la Reina en el mapa mundial de centros de datos".

El alcalde ha explicado que dentro de la operación de Meta hay un 51 por ciento que corresponde al Ayuntamiento, y se materializará en terrenos edificables en la zona, y será donde se ubiquen, entre otras empresas tecnológicas, la sede regional de la Agencia de Transformación Digital.

En este sentido, el alcalde ha hecho un llamamiento a Emiliano García-Page, ya que "ha venido a Talavera varias veces y todavía no nos ha dicho cuánto dinero va a invertir en la sede regional de la Agencia de Transformación Digital", que fue una promesa del presidente autonómico "y aún no tenemos nada tangible".

Por eso, ha pedido a Paco Núñez, que "cuando gobierne en Castilla-La Mancha imprima celeridad a esas obras", ya que Talavera sí cuenta con su respaldo; "él está viendo a esta ciudad para proponer una serie de proyectos que van a ser importantes para el desarrollo de Talavera".

El alcalde ha subrayado que Meta "es una punta de lanza para el polígono de Torrehierro", que "está creciendo y cada vez crece más", pero ha advertido de que Talavera necesita el apoyo de instituciones como la Junta de Comunidades, que "en este momento no nos está ayudando absolutamente en nada".

Gregorio ha criticado asimismo que existe "una opacidad en todos los asuntos que tiene Page pendiente con Talavera" y ha insistido en que la ciudad necesita a Paco Núñez, "porque los años de abandono de Emiliano García-Page pueden ser muy perjudiciales para esta zona de Castilla-La Mancha, que ahora se ha convertido en un foco importante de crecimiento en la ciudad".

Finalmente, el alcalde ha reclamado a la Junta de Comunidades el respaldo necesario para que Talavera pueda aprovechar las oportunidades de crecimiento que se están generando en la ciudad y ha insistido en que "Page no nos está atendiendo".