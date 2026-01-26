Núñez promete un "gran" plan de vivienda con menos burocracia, más suelo y apoyo "real" a los jóvenes

Núñez preside una reunión sectorial de vivienda en Toledo. - PP

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que pondrá en marcha un "gran" plan de vivienda si llega al Gobierno de Castilla-La Mancha "a partir del próximo año" que se basará en menos burocracia, más suelo y apoyo "real" a los jóvenes.

Así lo ha indicado en la reunión sectorial de vivienda celebrada en Toledo, donde ha advertido que el problema de la vivienda "se ha convertido en una de las mayores urgencias sociales y económicas", al tiempo que ha responsabilizado al PSOE, tanto a nivel regional como nacional, de la grave situación que atraviesa la región tras "11 años de gobiernos incapaces de ofrecer soluciones eficaces".

Según informa el partido, el presidente regional del PP ha señalado que el primer paso para solucionar el problema de la vivienda es "trabajar con lealtad institucional y de la mano de los ayuntamientos", algo que "que no está haciendo hoy la Junta de Comunidades".

Núñez ha insistido en que "la falta de vivienda asequible está expulsando a los jóvenes, impidiéndoles emanciparse y desarrollar su proyecto vital en Castilla-La Mancha". Así, ha recordado que Castilla-La Mancha registra los peores datos de desempleo juvenil, salarios por debajo de la media nacional y una grave escasez de vivienda accesible.

"Hoy un joven tiene que destinar de media el 47 por ciento de su sueldo al alquiler, cuando lo recomendable es un 30 por ciento, algo que es insostenible y demuestra el fracaso de las políticas socialistas", ha destacado.

Así, Núñez ha denunciado que el precio del alquiler en la región cerró 2025 con una subida histórica del 19,8 por ciento, acumulando un incremento del 33 por ciento en los últimos cinco años, especialmente en las zonas cercanas a Madrid y en las grandes ciudades.

Además, ha lamentado que el plan de alquiler joven del Gobierno regional "haya fracasado estrepitosamente", ya que en 2024 el 40 por ciento de las solicitudes no se pudieron adjudicar por culpa de la burocracia.

GRAN PAQUETE DE MEDIDAS EN 2027

Frente a esta situación, Núñez ha anunciado un gran paquete de medidas que el Partido Popular aplicará desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, centradas en cuatro ejes, como es simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Dicho plan pasa por la reducción drástica de la burocracia urbanística, estableciendo el silencio administrativo positivo en 90 días, la puesta en marcha de planes municipales de regeneración urbana con mayor autonomía para los ayuntamientos y la aprobación de una nueva Ley del Suelo, de Urbanismo y de Medioambiente, adaptadas a la realidad actual.

Igualmente, el PP garantizará el acceso a suministros básicos como el agua y la electricidad en nuevos desarrollos urbanos, reducirá a la mitad los plazos de aprobación de los planes de ordenación municipal y pondrá en marcha programas de alquiler garantizado, con el Gobierno autonómico como aval jurídico y económico.

En materia fiscal, Núñez ha reafirmado su apoyo a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir el IVA de la vivienda del 10 por ciento al 4 por ciento para jóvenes, al tiempo que ha exigido al Gobierno regional que cumpla su anuncio de bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9 por ciento al 4 por ciento, algo que "a día de hoy sigue sin aprobarse".

El plan del PP incluye también avales jóvenes para hipotecas, préstamos a tipo cero, la cesión de suelo público para construir viviendas de alquiler un 30 por ciento por debajo del precio de mercado y medidas contra la ocupación ilegal, como el desalojo exprés en 48 horas y la imposibilidad de empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente.

"Para resolver el problema de la vivienda hay que construir más, liberar suelo, bajar impuestos y agilizar la administración", ha indicado Núñez, asegurando que "dentro de un año, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo haremos de la mano de los ayuntamientos, de la iniciativa privada y de los jóvenes para garantizar el futuro de Castilla-La Mancha".