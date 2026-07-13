Núñez propondrá un gran pacto por los mayores de C-LM en el pleno del jueves y espera que el PSOE lo vote a favor

1103870.1.260.149.20260713131209 El presidente regional del PP, Paco Núñez, con mayores. - PP

ALBACETE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular defenderá el próximo jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta de resolución con el objetivo de impulsar un gran Pacto por los Mayores de Castilla-La Mancha que sitúe a las personas mayores "en el centro de las políticas públicas", que espera que sea apoyada por el PSOE.

Núñez ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en Albacete que se trata de una iniciativa "constructiva, realista y ambiciosa", integrada por doce medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los mayores, fortalecer la red de atención residencial, apoyar a los ayuntamientos y garantizar unos cuidados de calidad tanto en las ciudades como en el medio rural.

Entre las principales propuestas destacan la actualización de la financiación de las plazas residenciales concertadas para adecuarlas a los costes reales del servicio; el incremento de la financiación de las Viviendas de Mayores; el adelanto de las ayudas a los ayuntamientos para evitar que tengan que anticipar recursos propios; el impulso de un Plan Regional de Modernización de los Centros de Mayores; una Ley de Protección frente a la Soledad No Deseada; un plan extraordinario para captar y fidelizar profesionales del sector de los cuidados; una mejor coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales; la creación de una Red Regional de Mentores Sénior y una futura Ley de Vivienda Colaborativa para Personas Mayores.

Además, la iniciativa propone constituir una Mesa Permanente de Diálogo con entidades locales, asociaciones de mayores, el tercer sector y responsables de recursos residenciales para alcanzar ese Pacto Regional por las Personas Mayores, ha informado el PP en un comunicado.

"Nuestros mayores se merecen mucho más que discursos. Se merecen decisiones, recursos y políticas que les garanticen una vida digna, activa y con los mejores cuidados posibles", ha señalado Núñez.

El presidente del PP regional ha afirmado que esta propuesta "no busca confrontar, sino sumar esfuerzos en beneficio de quienes lo han dado todo por Castilla-La Mancha", por lo que ha esperado que Emiliano García-Page y el PSOE "estén a la altura de las circunstancias y voten a favor".

"Espero que Page deje a un lado cualquier cálculo político y respalde una iniciativa pensada exclusivamente para mejorar la vida de nuestros mayores. Si de verdad dice que las personas mayores son una prioridad, el jueves tiene una magnífica oportunidad para demostrarlo con su voto", ha concluido Núñez.