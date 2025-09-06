Núñez reclama a la Junta que invierta en la lucha contra las enfermedades raras y ayude a las familias afectadas

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, durante el partido benéfico a favor de Javi Martínez en Almansa. - PP

ALBACETE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este sábado al Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page que "tenga sensibilidad" e invierta en la lucha contra las enfermedades raras, además de ayudar a las familias que las sufren.

De esta forma se ha pronunciado Núñez desde Almansa, donde ha asistido al partido benéfico a favor del niño Javi Martínez, en el que ha participado un combinado de jugadores veteranos de la AFE y que ha congregado a cerca de 5.000 personas en el Estadio Municipal 'Paco Simón' de la localidad para arropar a una familia que tiene un niño con una enfermedad rara.

Un evento para visibilizar y reivindicar este problema y sensibilizar a quienes tienen responsabilidades políticas para que atiendan las necesidades de estas familias, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Es por ello que el responsable del PP en la región ha indicado que se necesita un "compromiso claro" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para invertir más en investigación, en tecnología y en aquellos mecanismos que pueden permitir que se combata contra estas enfermedades raras, que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población pero que son una realidad a la que dar respuesta.

Paco Núñez ha aprovechado para agradecer a los promotores del evento solidario, así como a sus organizadores que han demostrado que la sociedad almanseña y la castellanomanchega es una sociedad "activa y solidaria".

Además, ha aprovechado para reivindicar al Gobierno de la región que aproveche que el próximo año va a contar con 686 millones de euros más en el presupuesto autonómico, que pueda destinar inversión a la lucha contra las enfermedades raras.

Un buen momento, según el presidente del PP regional, para que García-Page "sea sensible, se humanice y esté al lado de las familias que sufren enfermedades raras".