Núñez reclama un modelo económico basado en la bajada de impuestos y en la simplificación normativa

Foro 'Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real'. - PP

CIUDAD REAL 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este martes que su propuesta para el desarrollo de la región pasa por "la bajada de impuestos y simplificación de la normativa urbanística", reivindicando un modelo "cercano y empático" que permita "aprovechar" mejor los recursos disponibles.

Así lo ha expresado durante la celebración del foro 'Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real', que ha organizado el medio de comunicación El Español en la capital provincial, y en el que también han participado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Según ha explicado, su modelo consiste en "bajar los impuestos, bajar la burocracia y simplificar la normativa urbanística para construir más viviendas y más industria", alineado con la apuesta por "aprovechar los espacios logísticos como ejes estratégicos para el desarrollo y puerta de entrada a nuevos territorios".

En este marco, se ha mostrado partidario de "eliminar el presupuesto de donaciones y sucesiones" o "reducir el de renta o el de Transmisiones Patrimoniales", citando ejemplos de comunidades gobernadas por el Partido Popular.

También ha señalado que "Andalucía es la comunidad autónoma líder en la creación de autónomos" y que Madrid destaca en "bajada de impuestos, creación de impuestos y aterrizaje de grandes empresas", por lo que ha planteado "abrir puertas con Madrid o Andalucía" para que su crecimiento "inunde de manera ordenada a Castilla-La Mancha".

Respecto a la provincia de Ciudad Real, Núñez ha destacado su "incomparable capacidad de desarrollo" y ha puesto en valor la gestión de Miguel Ángel Valverde en la Diputación como referencia para "gobernar la comunidad como una sola entidad".

Ha apostado por alinear las inversiones del Gobierno regional, las diputaciones y los ayuntamientos para aprovechar todos los recursos y ha apuntado al potencial de la provincia como referente agroalimentario y como futuro "polo de fabricación de maquinaria complementaria del sector primario", mencionando un posible acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha.

SE VE DE PRESIDENTE EN 2027

Por último, Núñez se ha mostrado confiado en sus opciones de ser presidente en 2027, apelando al "hundimiento del PSOE, crecimiento sostenido del PP y Vox disparado" que reflejan las encuestas.

Ha recordado que en 2023 se quedó a 835 votos de gobernar y que el PP dirige "casi el 70% de los ayuntamientos", lo que considera una muestra de "buena gestión".

Además, ha destacado la "incorporación de mucho talento" en su formación, y ha asegurado que, si fuera necesario pactar con Vox, ya han demostrado en diferentes instituciones locales que han sido capaces de "entenderse porque al fin y al cabo los ciudadanos lo han querido así".

VALVERDE RECLAMA UNA REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado la necesidad de replantear el modelo de financiación autonómica para que los recursos lleguen de forma efectiva a la administración local, "el gran olvidado" en este debate.

Ha advertido de que muchos consistorios afrontan servicios que no son de su competencia y que "requieren una financiación adecuada", mientras la institución provincial refuerza su apoyo con 75 millones en 2025 para infraestructuras y servicios públicos.

Valverde ha defendido el alto potencial económico de la provincia, ha pedido igualdad entre territorios y ha urgido a mejorar las comunicaciones, denunciando la paralización de infraestructuras como la autovía hacia Lisboa, cuyo bloqueo considera un freno para el desarrollo.

LAS DESIGUALDADES DE FINANCIACIÓN ENTRE MUNICIPIOS

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha clausurado el foro, ha denunciado las notables diferencias de financiación que, a su juicio, separan a los municipios de Castilla-La Mancha de otros territorios como Cataluña o País Vasco.

Ha atribuido este desequilibrio a "las tensiones políticas que estamos arrastrando de forma insoportable en los últimos años", una situación que, según ha señalado, perjudica directamente a los ayuntamientos y, por tanto, a sus vecinos.

Para ilustrarlo, ha comparado dos ciudades de población similar: Manresa, con un presupuesto de 135 millones de euros, y Ciudad Real, que ronda los 92 millones, un 45% menos pese a tener características muy parecidas.

Según ha defendido, esta brecha condiciona la capacidad de afrontar inversiones de futuro y de prestar servicios esenciales en igualdad de condiciones.