Núñez reclama a Page que comparezca en Cortes para explicar su hoja de ruta para "frenar" el concierto económico catalán

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que comparezca en las Cortes para "explicar la hoja de ruta que seguirá para frenar el concierto económico catalán que Sánchez ha pactado con los independentistas".

De esta forma lo ha pedido Núñez una vez se ha comprobado que "Sánchez sí que tiene una hoja de ruta establecida con el independentismo y que esta sigue su curso", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Desde el PP regional afirman que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat y la vicepresidenta Montero "ya ha dicho que van a sacar adelante el concierto catalán merced al cual, nuestro dinero, el de la sociedad del bienestar, el de las políticas sociales o el de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, irá a parar a manos de los independentistas".

Así, el líder de los 'populares' en la región ha insistido en preguntar a García-Page "qué tiene pensado hacer para frenar esta situación que ahonda en las profundas desigualdades entre territorios y que afectará al presente y el futuro de nuestra región". Una situación que "rompe con el principio de solidaridad entre territorios".

Núñez ha insistido, tras escuchar a García-Page en su declaración institucional "decir que no está de acuerdo y que no iba a salir adelante este concierto económico", en preguntar por la hoja de ruta del presidente socialista castellanomanchego ya que, "si no hace nada por frenar la situación y se queda otra vez en titulares de prensa, sumará una nueva decepción a los españoles tras las ya consumadas con la amnistía o con la modificación del Código Penal".

Por ello, ha concluido recordando la "necesidad" de que el mandatario socialista comparezca para aclarar sus intenciones y los pasos que seguirá para frenar este concierto económico catalán "ya que, según apunta todo, la ley irá al congreso para su aprobación con el único objetivo de que Cataluña pueda quedarse con todo el dinero que quiera".