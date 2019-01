Núñez regulará en el programa electoral del PP los festejos taurinos populares como 'Marca Regional Protegida'

Publicado 10/01/2019 13:53:11 CET

GUADALAJARA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que incluirá en su programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas una propuesta para que los festejos populares taurinos tengan 'Marca Regional Protegida' que "ayude" a promocionar y facilitar estas celebraciones.

El líder del PP quiere que los encierros por el campo y las calles, u otros festejos taurinos, se protejan como Marca Regional, para que todo aquél municipio de cualquier punto de Castilla-La Mancha que quiera celebrarlos lo tenga más fácil, ha dicho Núñez acompañado del Comité de Dirección provincial del partido en Guadalajara, entre ellos, la presidenta provincial, Ana Guarinos.

Una propuesta a la que ya han dado forma en este comité de dirección del partido de una provincia que Núñez considera taurina. En este sentido ha precisado que si el PP gobierna la región, está propuesta será un hecho.

Así, su objetivo, si llega a la Presidencia regional, es ayudar a los municipios con la tramitación burocrática para que sea más sencilla y económico celebrar estos festejos populares.

Y es que el presidente del PP en la región ha puesto el acento en que el mundo del toro y de los encierros genera economía y puestos de trabajo, pero además "sentimiento, pasión". "Está en el AND de mucha gente en la región, y en especial en Guadalajara".

"Queremos que el mundo taurino esté protegido. Si el PP llega a gobernar en la región, contemplará que haya una única Consejería que tenga delegadas las competencias en materia de tauromaquia de manera concreta, con el fin de que a la hora de hacer cualquier trámite no pase como pasa ahora, que tienen que dirigirse a diecisiete ventanas", ha dicho.

C-LM, REGIÓN DIVERSA

En otro orden de cosas, y preguntado por las críticas socialistas que le afean no haber derogado, en su etapa de alcalde, una ordenanza que prohibía los toros en Almansa, Núñez ha apuntado que Castilla-La Mancha es una región muy diversa y ha explicado que eso se demuestra en que habrá localidades en las que habrá que proteger, por ejemplo, la cultura de la pólvora, como en Caudete, y "hay que trabajar por protegerlo", pero eso no significa que haya que "imponerlo" a otras como Guadalajara.

"Hay sitios donde no hay toros porque no hay plaza y nunca ha habido un encierro. Y más lo siento yo, que en mi pueblo, donde he sido alcalde, no he podido tener ese tipo de tradiciones, y yo no estoy para imponer las cosas sino para protegerlas e impulsarlas", ha apostillado.

Dicho esto, ha achacado al "nerviosismo" del presidente regional, Emiliano García-Page "este tipo de acusaciones", pues cree que lo que le preocupa es "su mala conciencia".

"Cuando al PSOE no le gusta algo, lo prohíbe. Por contra, el PP, sí le gusta a su gente, lo impulsa y lo trabaja, lo respeta y no lo impone", ha concluido.

ACTIVIDAD CULTURAL EN GUADALAJARA

Por su parte, el alcalde, Antonio Román, posteriormente, en una visita al albergue Betania de Guadalajara, ha mostrado su apoyo a la iniciativa avanzada por Núñez y ha anunciado que en los presupuestos municipales de este año también el equipo de Gobierno tiene previsto "destinar fondos económicos a los toros, como actividad cultural que es".

Román no entiende la razón por la cual determinadas opciones políticas en la región han iniciado una "ofensiva" contra algo que es "identidad de esta tierra como la caza y los toros", cuestiones importantes para él, tanto por la vertiente económica como por otras razones.

Precisamente, en el año 2005 Guadalajara se declaró ciudad taurina, y en este sentido, Román ha vuelto a postularse a favor de los festejos taurinos como "seña de identidad de nuestra tierra, de tradición y cultura, y vamos a seguir apoyándolo".