Núñez reprocha a Page, tras hablar sobre financiación, que "sea valiente ante micrófonos pero cobarde en el Congreso"

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reprochado que el presidente regional, Emiliano García-Page, cuando habla de financiación, "sea muy valiente ante los micrófonos, pero tremendamente cobarde cuando llega la hora de la verdad y debe defender a Castilla-La Mancha donde toca".

Núñez ha incidido en que, mientras esta mañana "García-Page hablaba en una entrevista sobre financiación autonómica y sobre el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el pasado martes guardó silencio en el Congreso de los Diputados ante los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez".

Ha lamentado que "las gracietas de Emiliano García-Page dejan de provocar risa cuando le cuestan dinero a la gente", ha informado el PP en nota de prensa.

"No dijo 'esta boca es mía' ante los diputados del PNV, de ERC, de Bildu, de Puigdemont, ni ante todo el arco parlamentario del PP y del PSOE, ya que no tuvo las agallas de reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El presidente regional del PP ha dicho que fue él mismo quien, desde la tribuna del Congreso, defendió la financiación, habló del agua y alzó la voz por Castilla-La Mancha, "mientras García-Page permanecía en un silencio cómplice que vuelve a dejar a nuestra tierra desprotegida".

Núñez también ha recordado que el presidente regional "intenta desmarcarse públicamente de Pedro Sánchez asegurando que el presidente del Gobierno ha tirado los principios del PSOE a la basura". "Lo que no cuenta es que son los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha quienes han votado los pactos con Puigdemont", entre ellos su número 2 en Castilla-La Mancha.

Paco Núñez ha aseverado que Castilla-La Mancha "merece un presidente que la defienda sin titubeos y sin doble lenguaje", ya que la región "no merece el cinismo y la mentira permanente de un hombre que ya no está a la altura de lo que Castilla-La Mancha necesita".