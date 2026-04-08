Núñez responde al PSOE que lo "sorprendente" es que García-Page "no quiera defender" el agua para Castilla-La Mancha

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha respondido al PSOE que lo "sorprendente" es que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no quiera defender" el agua para la región. Declaraciones que se producen después de que el PSOE haya criticado la petición del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de "exprimir" el Tajo, Segura y Júcar "a costa de Castilla-La Mancha" y haya pedido a Núñez posicionarse al respecto.

A preguntas de los medios en Talavera de la Reina, donde ha estado acompañado del vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, el líder regional del PP ha asegurado que le genera "sorpresa" que destacados dirigentes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha "se echen las manos a la cabeza" porque el presidente de la Comunidad Valenciana o el presidente de la Región de Murcia "quieran defender lo suyo".

"Si lo sorprendente --ha enfatizado-- es que el presidente de Castilla-La Mancha no quiera defender lo nuestro". Y, para él, la pregunta sería "por qué frente a la defensa que hacen los presidentes autonómicos de su territorio en Valencia o en Murcia, el presidente de Castilla-La Mancha no defiende lo nuestro".

Según ha argumentado, "Page se dedica a generar batallas ficticias en materia de agua para tratar de obtener una rentabilidad política buscando votos, pero le da exactamente igual que haya agua para regar o no". De hecho, según ha lamentado el presidente del PP, "en 10 años que lleva Page de presidente, hoy los agricultores de Castilla-La Mancha tienen menos agua de la que tenían hace 10 años".

También ha cargado contra el presidente castellanomanchego por "incumplir" el Pacto Regional por el Agua. "No ha cumplido ni una sola de las medidas que firmamos", ha censurado Núñez.

Además, ha arremetido contra García-Page por firmar un plan de cuencas con Pedro Sánchez que, a su juicio, "solo sirve para que el agua del Tajo acabe utilizándose para el riego de Portugal". "Ni hay más agua en cabecera, ni hay mejoras en los ríos a su paso por Toledo y Talavera de la Reina", ha apostillado.

Igualmente, ha acusado a García-Page de no regularizar "ni un solo pozo de explotaciones prioritarias", al tiempo que ha denunciado el poco nivel de ejecución del plan de regadíos de Castilla-La Mancha en los últimos ocho años.

Dicho todo esto, el líder del PP castellanomanchego se ha sorprendido de que el PSOE se "escandalice" porque el presidente de la Comunidad Valenciana o el presidente de la Región de Murcia "quieran defender lo suyo". "Lo triste --ha insistido-- es que el presidente autonómico no quiera defender el agua para Castilla-La Mancha y que no haya puesto en marcha una auditoría hídrica".

BENDODO RESPALDA LAS PETICIONES AL GOBIERNO

De su lado, el vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, ha respaldado la posición de cualquier gobierno regional que exija garantías al Gobierno de España en materia de agua.

Precisando que la Comunidad Valenciana es una de las comunidades donde es vital la gestión del agua, ha situado este ámbito como "uno de los principales problemas que tiene nuestro país", "no porque no llueva" sino por "la distribución y el uso".

"Creo que ese será uno de los grandes retos a abordar en los próximos gobiernos, porque este gobierno no va a meterle mano a esta cuestión, pero mientras tanto los gobiernos autonómicos, no solo el de la Comunidad Valenciana, exigen garantías al Gobierno de España y lo respaldamos", ha remarcado.