Núñez traslada a mujeres empresarias de Albacete sus propuestas para tener menos impuestos y menos burocracia

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el desayuno de Amepap. - PP

ALBACETE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha trasladado a la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia Albacete (AMEPAP) sus propuestas con el objetivo de reducir los impuestos y la burocracia en la región.

Durante el desayuno de AMEPAP, celebrado en el marco de la Feria de Albacete, ha defendido la necesidad de impulsar un entorno económico en Castilla-La Mancha en el que "quien quiera emprender, invertir y crear empleo encuentre facilidades y no obstáculos".

Ha señalado que el tejido empresarial necesita "más certidumbre y menos cargas" y ha situado la fiscalidad y la burocracia como dos de los principales elementos que condicionan actualmente la actividad de pymes y autónomos, ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha criticado que las políticas de los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page estén suponiendo "más impuestos, más burocracia y más trabas" para quienes cada día mantienen abierta una empresa, levantan la persiana de un comercio o ponen en marcha un proyecto empresarial.

El presidente regional del PP ha incidido en que la presión fiscal tiene un efecto directo sobre las decisiones de las empresas. "Cuando una pyme o un autónomo tiene que destinar más recursos a pagar impuestos, tiene menos capacidad para invertir, contratar, crecer o afrontar nuevos proyectos", ha afirmado.

Núñez ha defendido la propuesta del PP de Castilla-La Mancha para reducir impuestos y devolver 400 millones de euros a familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Una medida que, según ha explicado, permitiría "devolver capacidad de consumo a las familias y capacidad de inversión a quienes generan actividad económica y empleo".

FACILITAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Núñez también ha puesto el acento en la necesidad de abordar una reducción efectiva de la burocracia administrativa, especialmente en aquellos procedimientos que afectan directamente al día a día de las empresas.

Así, ha planteado avanzar en medidas que permitan acortar los tiempos de respuesta de la Administración, reforzar los mecanismos de silencio administrativo y extender la declaración responsable como vía para agilizar la puesta en marcha de actividades y proyectos.

"Una empresa no puede esperar meses para obtener una licencia ni años para que se resuelva una planificación urbanística", ha señalado Núñez, que ha defendido que la Administración debe convertirse en "un aliado de quien quiere generar riqueza y empleo".

En esta línea, ha apostado por revisar los procedimientos urbanísticos y medioambientales para que estén orientados a favorecer el crecimiento económico y la implantación de nuevas iniciativas empresariales, eliminando trámites innecesarios y reduciendo los tiempos de respuesta.

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha insistido en que "no habrá una verdadera bajada de impuestos ni una reducción de la burocracia hasta que haya un cambio de gobierno, tanto en España como en Castilla-La Mancha", y ha defendido que ambas cuestiones deben formar parte de una estrategia económica centrada en "hacer más competitivas a nuestras empresas".