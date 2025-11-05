Núñez traslada a los responsables de las políticas europeas que "la PAC no se toca"

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a trasladar este miércoles en Bruselas a los responsables de las políticas europeas que afectan al desarrollo regional que "la PAC no se toca".

Así lo ha hecho Núñez durante la jornada que ha mantenido en el Parlamento Europeo, donde ha mantenido encuentros al más alto nivel con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber, entre otros responsables de la política europea. Allí, el líder de los 'populares' en la región ha trasladado la postura común que alcanzó este martes junto a los responsables de las OPAS que participaron en el Foro Permanente sobre la PAC.

Un foro en el que participaron Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, UPA y COAG, y en el que se insistió en la necesidad de que la PAC no sufra ni un solo recorte durante su negociación, que se lleva a cabo durante estos días en las instituciones europeas.

Durante la mañana, Núñez se ha reunido con otros representantes de la política europea como el vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; con el portavoz del PPE en la Comisión de Desarrollo Regional, Andrey Novakov; con el portavoz del PPE en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfman y la eurodiputada y responsable del área de Agricultura en el PP, Carmen Crespo.

Según ha explicado el presidente de los 'populares' en la región a los medios de comunicación, ha trasladado un documento consensuado con las organizaciones agrarias antes citadas en el que el PP-CLM, de la mano de la sociedad civil de Castilla-La Mancha, rechaza de pleno la PAC, según ha informado el PP en nota de prensa.

Un documento que se ha trasladado, tanto a los responsables que están actualmente negociando la PAC desde el punto de vista de los fondos de cohesión y del segundo pilar, además de desde el punto de vista de la propia ponencia de la PAC que ha venido de la Comisión, un documento, en definitiva, para pedir que el Parlamento Europeo la rechace.

Según Núñez, "no podemos permitir que Castilla-La Mancha pierda el segundo pilar de la PAC, todo lo vinculado con el desarrollo rural", al igual que "no vamos a aceptar ni un solo euro de recorte en esta política fundamental para dar rentabilidad a nuestro campo", por ello ha insistido en el rechazo a la PAC porque es "absolutamente fundamental" que la agricultura y la ganadería sigan teniendo un componente desde el punto de vista autonómico.

"No podemos aceptar un sobre nacional que evite que las comunidades autónomas y que los agricultores y ganaderos puedan tener protagonismo en la PAC", ha aseverado Núñez, que ha insistido que la PAC es fundamental para la región, así como para garantizar la incorporación de los jóvenes al campo, para garantizar la supervivencia de nuestra agricultura y ganadería y para poder tener una política de agua que garantice el futuro de "nuestra tierra".

Y el PP, "que es un gran partido que cree en nuestro campo y en nuestros pueblos, está aquí para pedir que se rechace la PAC y para entregar los documentos consensuados con las OPAS y con el sector, con el fin de poder garantizar que esta PAC vuelva a empezar", que vuelva a iniciar una negociación.