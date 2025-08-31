Obispo emérito de Ciudad Real está "estable y animado" tras ser hospitalizado al sentirse desorientado en una misa

CIUDAD REAL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El obispo emérito de la diócesis de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar Viciosa, se encuentra "estable, consciente y animado" tras ser trasladado al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real después de sufrir este sábado "unos momentos de desorientación y de dificultad" al pronunciar la homilía en el aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la estrella, en Miguelturra. Los servicios sanitarios han considerado que permanezca cuarenta y ocho horas en observación.

Según ha informado la Oficina de Información de la Diócesis de Ciudad Real, este sábado, 30 de agosto, en la celebración vespertina del veinticinco aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la estrella, de Miguelturra, el administrador apostólico de la diócesis, Gerardo Melgar Viciosa, tuvo unos momentos de desorientación con dificultad para pronunciar la homilía.

"Muy rápidamente", los sacerdotes, los servicios de Protección Civil y los servicios sanitarios actuaron trasladándolo al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

El estado de salud de Monseñor Gerardo Melgar es "estable, está consciente y animado". Los servicios sanitarios del hospital han considerado "prudente" mantenerlo cuarenta y ocho horas en observación antes de ofrecer cualquier tipo de diagnóstico y de tratamiento.

Desde la Diócesis de Ciudad Real, agradecen la "rápida" actuación en Miguelturra de los voluntarios de Protección Civil, del 112, así como la atención que ha recibido Gerardo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Todos los actos que estaban previstos en su agenda, incluida también la misa de acción de gracias del día 13 de septiembre en la Catedral con motivo del relevo episcopal, quedan suspendidos mientras que no se indique otra cosa. "Rogamos a toda la diócesis oraciones por el pronto restablecimiento de Gerardo", concluye el comunicado.