La obra 'Timón de Atenas' interpretada por Pepe Viyuela llega al Teatro de Rojas de Toledo este domingo

Escena de 'Timón de Atenas'. - TEATRO DE ROJAS

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 22, Pepe Viyuela tomará las tablas del Teatro de Rojas de Toledo para interpretar 'Timón de Atenas' de William Shakespeare, en sesión de 19.00 horas dentro del Ciclo Teatro Clásico 'Toledo Siglo de Oro'.

Es una producción del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Bombonera, versión de Joquin Hinojosa, dramaturgia y dirección de Hernán Gené e interpretado por Pepe Viyuela, Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela González, Pepa Zaragoza.

'Timón de Atenas' tiene tanto de comedia oscura como de tragedia irónica, y también algo de farsa, e, incluso, de Comedia del Arte.

La obra está impregnada de sátira, en la que la ironía es la clave que la atraviesa, hasta que en las escenas finales navega con destreza entre la comedia y el patetismo, ha informado el teatro en nota de prensa.

El jueves 19, 'Don Quijote a voces', una obra de María Gómez Lara, con dirección de Anselmo Peñas y José Luis Luque e interpretada por el propio José Luis Luque y Daniela Saludes, a cargo de la compañía Elfo Teatro., llega al Cafetín del Rojas.

La de Alonso Quijano es la historia de alguien que por un tiempo logra ser lo que quiere ser, lo que es en el fondo hasta la médula. Encuentra su voz encarnando a don Quijote, pero esa voz no encaja con las estructuras de la realidad.

'DOS FAMILIAS'

Por otra parte, el viernes día 20 en el Teatro de Rojas, en sesión de 19.00 horas tendrá lugar la puesta en escena de 'Dos familias', de José Pascual Abellán, con dirección de Silvia Gascó, interpretada por Llanos Briongos, José Pascual Abellán y Eduardo de Rodas, a cargo de la compañía Dos Familias.

Habrá entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de localidades en la taquilla del teatro, en su horario habitual.

Dos familias, cuenta con la colaboración de ASOFACAM (Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha) organización sin ánimo de lucro, fundada en 2011 con ámbito de actuación en las cinco provincias de la región.

Su objetivo principal es promover, visibilizar y defender el acogimiento familiar, además de ofrecer apoyo integral a las familias que acogen a menores que no pueden convivir con sus familias de origen. Miguel ha recuperado las riendas de su vida y con ellas la custodia de su hijo biológico.

El niño, al que casi no conoce y al que perdió nada más nacer por sus problemas con las drogas y el alcohol, ha vivido hasta ahora con Cristina y Marcos, los padres de acogida, que reciben un duro golpe cuando se enteran de que el tiempo se ha acabado y el niño debe marchar de casa.