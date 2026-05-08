Las obras de desescombro de la torre albarrana de castillo de Escalona que colapsó en marzo empezarán "en próximos días"

Archivo - El castillo de Escalona (Toledo) un día después del derrumbe de la torre albarrana, el 15 de marzo de 2026. - GABRIEL SOLERA/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Patrimonio han autorizado la memoria técnica realizada por arquitectos y arqueólogos para ejecutar las obras de desescombro de la parte de la torre albarrana del castillo de Escalona (Toledo) colapsada a mediados de marzo, procediéndose al inicio de los trabajos "en los próximos días".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Escalona en su perfil de Facebook, según recoge Europa Press, donde explica que, al tratarse el castillo de un Bien de Interés Cultural (BIC), era necesario un proyecto técnico realizados por expertos para proceder a ello con seguridad y respeto al conjunto patrimonial.

El derrumbe se produjo sobre las 10.40 horas del 14 de marzo, en una de las torres situada en la esquina norte del castillo hacia la Avenida de la Constitución, sin que causara daños personales y afectando sólo a los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Ahora, una vez realizado el desescombro, los técnicos de patrimonio podrán ultimar el proyecto de consolidación de las dos torres albarranas de la entrada y la conocida como las torres de la cigüeñas. Con el proyecto aprobado por patrimonio se adjudicarán las obras de ejecución que, según las previsiones, podrán iniciarse a principios de verano, en torno al mes de junio.

El Ayuntamiento de Escalona ha explicado que trabaja en la obtención de las ayudas necesarias para la ejecución de estas obras que, según previsiones iniciales, podrán superar los 400.000 euros. Para ello, se ha puesto en contacto con la Diputación Provincial de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura, convencido "de que todos pondrán su grano de arena".

El Consistorio ha detallado que, durante estas últimas semanas, han sido "numerosos" los arquitectos, arqueólogos y técnicos de patrimonio que han visitado el castillo de Escalona para trabajar en un doble proyecto. Por un lado, la consolidación de las torres albarranas que se han visto amenazadas por los episodios de lluvias tan ingentes de este otoño e invierno y, por otro, en el proyecto de conversión en un complejo hotelero "que garantice la viabilidad futura de nuestro patrimonio, cree empleo directo y turismo de calidad".

AUTORIZACIÓN DE VISITAS

De otro lado, el Ayuntamiento ha querido dejar claro que las visitas al castillo de Escalona estaban autorizadas --de forma previa al derrumbe-- por los técnicos de patrimonio, quienes realizaron una inspección el 14 de noviembre de 2024 y las autorizaron "al haberse comprobado la seguridad del mismo" el 12 de diciembre de 2024.

Así se desprende de la respuesta de la Mesa de las Cortes --publicada esta semana en el Boletín del Parlamento-- a la pregunta escrita realizada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se remite el Consistorio de Escalona, después de que los concejales de la oposición hubieran "puesto en duda, en redes sociales, que se hubiese realizado esa inspección y que se contara con la autorización pertinente".