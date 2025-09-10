Las obras de refuerzo de la CM-2109 entre Arguisuelas y Cardenete arrancan la próxima semana

CUENCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que las obras de refuerzo de firme en la carretera CM-2109 entre Arguisuelas y Cardenete, en la provincia de Cuenca, comenzarán la próxima semana y cuentan con un presupuesto superior a los 900.000 euros.

Se trata, ha dicho, de una comunicación importante para acceder a Mira desde Cuenca capital, "y es uno de los compromisos que adquirió el presidente regional con motivo de la dana que afectó a esa comarca".

Ha sido durante la inauguración, por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los trabajos de rehabilitación que el Ejecutivo Autonómico, a través de la Consejería de Fomento, ha ejecutado en dos tramos de la CM-3009 entre los municipios de Saelices y Almonacid del Marquesado, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Martínez Guijarro ha subrayado el esfuerzo que, desde 2015, se está haciendo en la mejora de las carreteras de titularidad autonómica y ha cifrado en 2.150 kilómetros los mejorados en la última década con una inversión cercana a los 300 millones de euros, más de la mitad en carreteras ubicadas en zonas despobladas "que es clave para revertir el fenómeno de despoblación".

Y es que, tal y como ha insistido, "la mejora de las infraestructuras facilita el acceso y servicios de carácter comarcal tanto públicos, como el sanitario y de educación, pero también comerciales".

PUENTE DE LANDETE Y VARIANTE DE BETETA

Además, ha destacado el estado muy avanzado de dos obras declaradas de emergencia como son la variante de Beteta y la reconstrucción del puente en la travesía de la CM-215 a su paso por Landete, derruido como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 que afectó a varios municipios de la comarca.

En el caso del puente de Landete, ha dicho, está previsto que en la primera semana de octubre se lancen las vías del tablero y se estima que las obras puedan finalizarse antes de que acabe el año y cuya inversión asciende a los 2,6 millones de euros.

La actuación realizada en la CM-3009 entre Almonacid del Marquesado y Saelices mejora las condiciones actuales de la carretera, y con ello, la seguridad y la comodidad para los más de 200 vehículos que circulan entre los dos tramos a diario, una cuarta parte vehículos pesados.

Para ello, se han invertido 1,6 millones de euros en la mejora del firme, se han eliminado siete curvas cerradas y mejorado los elementos de señalización y balizamiento.

Al acto de inauguración de esta actuación también han asistido el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el director general de Carreteras, David Merino; y la delegada de Fomento, Ana Ponce.