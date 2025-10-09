Las obras de restitución del puente de Landete que desapareció en la dana de 2024 entran en la recta final

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente de la CM-215 a su paso por la localidad conquense de Landete, destruido tras la dana de octubre de 2024, entra en su recta final de su reconstrucción y en los próximos días se va a hormigonar. Así lo ha confirmado el director general de Carreteras, David Merino, que ha visitado las obras junto con la delegada de la Junta en Cuenca, Maria Ángeles López, y el alcalde de Landete, Marciano Turégano.

En este contexto, Merino ha puesto el acento en la "importancia de la obra" que se conforma en un puente de más de 35 metros de luz, es decir, con una distancia horizontal de más de 35 metros entre sus dos apoyos y una anchura de plataforma de prácticamente doce metros.

Asimismo, el director general de Carreteras ha destacado que se está ya "en una fase muy avanzada de la obra, casi al final", y ha explicado que "en los próximos días, se va a hormigonar la losa del tablero, después de que hace diez días se dispusieron las cinco vigas que componen el tablero; y después el hormigonado se van a instalar los remates", ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, Merino ha recordado que la inversión que va a hacer el Gobierno regional en esta obra suma los 2,8 millones de euros y ha asegurado que "en el plazo de dos meses estará totalmente terminada y puesta a servicio para uso y disfrute de los ciudadanos de Landete y todos los usuarios de esta de esta carretera básica".