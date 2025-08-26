Las obras de la variante de Beteta concluirán el próximo otoño

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto concluir las obras de rehabilitación de la variante de Beteta en la CM-2201 a lo largo del próximo otoño.

Así lo ha dado a conocer el director general de Carreteras, David Merino, que ha visitado junto con la delegada de la Junta en Cuenca, Maria Ángeles López; el alcalde de Masegosa, Salvador Fernández; distintos concejales de los municipios de Beteta y Cueva del Hierro; y la delegada de Fomento en Cuenca, Ana Ponce, las obras rehabilitación de esta vía.

Merino ha explicado que la obra de la variante de Beteta en la CM-2201 "es una obra compleja, tanto en su definición técnica como en su ejecución"; y ha detallado que "la inversión estimada del expediente de emergencia que hubo que tramitar en su día se aproxima a los dos millones de euros y el plazo de ejecución que nos queda es aproximadamente dos meses y medio para la puesta en servicio y la recuperación del tráfico, sobre todo el tráfico pesado".

Asimismo, el director general de Carreteras ha destacado que "aprovechando la estación seca del verano, se ha dado un gran impulso a las obras y ya se ha ejecutado más del 50 por ciento del terraplén, así como las obras de drenaje transversal y drenaje profundo para la captación de filtraciones".

Merino ha hecho hincapié en que "en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de no llevar a cabo esta obra porque hubiera otra carretera que comunicaba las vías en Beteta, ya que creemos que es importante mejorar las comunicaciones de los pueblos". Y, en este sentido, ha destacado que "las inversiones en la Red Regional de Carreteras, en las últimas dos legislaturas, es fundamentalmente en zonas sujetas al problema de la despoblación y concretamente el 70 por ciento de la inversión de carreteras en la región se ha ejecutado en zonas incluidas en la Estrategia de Despoblación".

Asimismo, el director general de Carreteras ha asegurado que "con esta actuación se han invertido en obras de emergencia para reparación de daños con motivo de las fuertes precipitaciones en la provincia de Cuenca un total de 5,1 millones de euros, incluyendo las actuaciones realizadas en el entorno del municipio de Mira y en el puente de Landete".

OBRAS DE LA CM-2109 ENTRE ARGUISUELAS Y CARDENETE

Por otra parte, Merino ha avanzado también que "acabamos de adjudicar, ya que la semana pasada se firmaron los contratos, la obra del refuerzo de firme en la carretera CM-2109 que da acceso a Mira, precisamente en el tramo entre Arguisuelas y Cardenete, con una inversión de 910.000 euros para reponer y rehabilitar el pavimento de los 13 kilómetros que hay entre las dos localidades".

Con esta actuación, según ha explicado el responsable de Carreteras, "se habrán acondicionado desde junio 2015 un total de 379 kilómetros de carreteras en la provincia de Cuenca con una inversión de más de 61 millones de euros", según ha informado la Junta en nota de prensa.