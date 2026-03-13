Observatorio para la Igualdad en el Trabajo de C-LM aborda en una jornada herramiendas contra la brecha salarial

Jornada sobre la brecha salarial. - JCCM

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Igualdad en el Trabajo, que se enmarca en el Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha, ha celebrado esta semana una jornada técnica bajo el lema 'Romper la brecha, cambiar la historia', en la que se han abordado, desde diferentes perspectivas, los retos y herramientas para avanzar en el cierre de la brecha salarial en el mercado laboral.

La jornada, que se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación (COE), ha sido inaugurada por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Chust ha hecho hincapié en su intervención en el compromiso conjunto, tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del tejido económico y laboral de la región, para identificar las desigualdades que están detrás de la brecha salarial en el mercado de trabajo, con el fin de corregirlas y avanzar hacia una sociedad más igualitaria en todos los ámbitos.

Durante la apertura, que también ha contado con la participación de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López, se han puesto en valor herramientas como la futura Ley de Brecha Salarial, que el Ejecutivo está elaborando para su tramitación a lo largo de este año; y el papel esencial que el trabajo en red puede representar en la corrección de las desigualdades de género en el mercado laboral.

Tras la inauguración, se han desarrollado tres ponencias a cargo del director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, Juan Díaz; el jefe de servicio del Observatorio del Mercado de Trabajo de Castilla-La Mancha, Ángel Jiménez; y el consultor y agende de igualdad en 'Consulta2 Soluciones', Carlos González; en las que se han abordado tanto los aspectos metodológicos en la definición y cálculo de la brecha salarial como algunas de las principales causas de la misma, pasando por el trabajo desde la Inspección para el impulso a la igualdad de género en el empleo o la implantación del registro salarial en las empresas.

Precisamente, la puesta en marcha de esta herramienta en el tejido económico de la región ha centrado la mesa redonda que ha moderado la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona; y en la que han participado el director del Departamento Jurídico y Laboral de CECAM, Alberto Maldonado; la secretaria de Formación Sindical de CCOO en la región, Valle Cervantes; y la secretaria regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT CLM, Ana González.

Además, la jornada ha contado con la exposición de un caso práctico acerca del diseño y puesta en marcha de un plan de igualdad en empresas, a cargo de la representante del Área de Responsabilidad Social Corporativa de Ideas Medioambientales SL, empresa reconocida con el distintivo 'Promoción Igualdad Laboral' por su compromiso centrado en la eliminación de la desigualdad en el trabajo.