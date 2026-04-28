La obtención de informes de vulnerabilidad, principal dificultad para regularizar inmigrantes en Ciudad Real

Jornada Informativa Sobre El Proceso De Regularización Migratoria Extraordinaria Celebrada En Ciudad Real. - SUBDELEGACIÓN

CIUDAD REAL, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sociales que trabajen en el proceso de regularización migratoria extraordinaria en Ciudad Real han coincidido en señalar que el principal obstáculo en esta fase inicial está siendo la obtención de los informes de vulnerabilidad, necesarios para completar la solicitud y que están generando cierta ralentización.

Dichas organizaciones han destacado que la mayoría de las personas solicitantes dispone ya de la documentación clave, como certificados de antecedentes penales de sus países de origen y pruebas de permanencia en España, lo que facilita el avance de los expedientes.

Así ha quedado de manifiesto en la jornada informativa sobre el proceso que ha organizado la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, en colaboración con diversas entidades sociales, con el objetivo de ofrecer información clara, accesible y útil a las personas migrantes sobre sus derechos y los pasos necesarios para regularizar su situación administrativa.

Según informa la Subdelegación, la jornada, celebrada en la Biblioteca Pública del Estado, ha contado con la implicación de organizaciones como CCOO, UGT, Fundación Convive Cepaim, Movimiento por la Paz y Amar Dragoste, que están desarrollando un trabajo coordinado de orientación, acompañamiento y tramitación de expedientes en toda la provincia.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño ha subrayado el enfoque "humano" de este proceso. "Esto no va de papeles, va de personas. Queremos contar con vosotros y vosotras, facilitar este camino y que nadie se quede atrás", ha dicho.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para garantizar que la información llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

ALTA DEMANDA Y DESPLIEGUE TERRITORIAL

Las entidades participantes han puesto de relieve la elevada demanda registrada en las últimas semanas. En este sentido, se están desarrollando sesiones informativas en distintos municipios como Calzada de Calatrava, Alcázar de San Juan, Cinco Casas, Almagro, Bolaños o La Solana.

Actualmente, se ha alcanzado la cifra de más de 300 personas con cita previa para la tramitación completa de sus expedientes, además de decenas de procedimientos ya iniciados dentro de programas de acogida. Solo en el caso de algunas entidades, se han gestionado en torno a 150 expedientes internos y se ha informado a unas 350 personas en sesiones colectivas.

TRABAJO COORDINADO CON ENTIDADES Y SERVICIOS sociales

La jornada ha servido también para reforzar la coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y las entidades colaboradoras, especialmente en aquellos territorios donde existe mayor demanda de apoyo técnico para la tramitación.

Las organizaciones continúan ofreciendo acompañamiento personalizado, gestionando citas y resolviendo dudas para garantizar que las solicitudes se presenten correctamente y dentro de los plazos establecidos.

La sesión ha concluido con un llamamiento a las personas interesadas a informarse y acudir a los recursos disponibles, en un proceso que busca no sólo regularizar situaciones administrativas, sino también avanzar en la inclusión y la cohesión social en la provincia.