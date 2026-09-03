Obús, Efecto Mariposa, Orquesta Mondragón, Guaraná o José el Francés pasarán por la Feria de los Barrios en Albacete

Cartel del programa de 'La Feria en los barrios'. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La Feria en los Barrios' en Albacete se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre con una amplia programación musical y más de una veintena de artistas y formaciones, con propuestas y actuaciones de artistas como Obús, Efecto Mariposa, Rafa Sánchez de La Unión, Orquesta Mondragón, Guaraná, Los Romeos, Generación OT y José El Francés

El primer teniente de alcalde y concejal de Feria, Francisco Navarro, ha presentado la programación en tres barrios de la ciudad: San Antonio Abad, Parque Sur y Universidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la presentación, en la que ha estado acompañado por la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, y la concejala de Barrios, Llanos Navarro, Francisco Navarro ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con una Feria "que se vive en cada rincón de la ciudad", señalando que "queremos que la Feria salga también al encuentro de los albaceteños, que llegue a los barrios y que cada ciudadano pueda sentirla cerca de su casa, de sus plazas y de sus calles".

El primer teniente de alcalde ha puesto especialmente en valor el carácter descentralizador de esta propuesta, que permitirá que la programación festiva trascienda el entorno del Recinto Ferial y genere nuevos espacios de encuentro y celebración en distintos puntos de Albacete. "La Feria es de todos y para todos, y por eso queremos que sus actividades y su ambiente lleguen también a nuestros barrios", ha afirmado, subrayando que se trata de una apuesta por "una Feria más cercana, más participativa y más abierta a toda la ciudad".

Francisco Navarro ha explicado que esta programación responde también a la voluntad del equipo de Gobierno de seguir ampliando las oportunidades para disfrutar de la Feria, favoreciendo que los vecinos puedan participar de la celebración sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad. En este sentido, ha señalado que "la Feria tiene que ser capaz de llenar de vida toda Albacete" y ha agradecido la implicación de las distintas concejalías, de la FAVA, de los artistas y de todos los colectivos que han hecho posible esta iniciativa.

Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal para continuar construyendo una Feria "que cuente con todos y que llegue a todos", poniendo en valor el papel de los barrios como espacios fundamentales de convivencia y participación ciudadana.

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha destacado la calidad, variedad y carácter intergeneracional de una programación musical que reunirá a artistas y formaciones de diferentes estilos y que se integra en la programación de 'Albacete en Música 2026'.

Serrallé ha señalado que "la música forma parte de la esencia de nuestra Feria" y ha valorado especialmente que esta propuesta permita disfrutar de actuaciones en directo en distintos barrios, con una programación pensada para públicos diversos y con presencia tanto de artistas consolidados como de formaciones vinculadas a la escena musical albaceteña.

La concejala de Barrios, Llanos Navarro, ha incidido en que "nuestros barrios son una parte fundamental de Albacete y también tienen que ser protagonistas de nuestra Feria", destacando la importancia de acercar la programación municipal a los vecinos y de generar actividad en los diferentes barrios durante los días grandes de la ciudad. Llanos Navarro ha agradecido la colaboración de la FAVA y de las asociaciones vecinales, cuya participación resulta fundamental para que iniciativas de este tipo tengan una verdadera conexión con los ciudadanos.

En la presentación también han participado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, Carmen Sánchez, así como artistas y representantes de algunas de las formaciones que protagonizarán las diferentes actuaciones. Su presencia ha permitido poner de relieve la implicación del tejido vecinal y del sector cultural y musical en una programación concebida desde la colaboración y la suma de esfuerzos.

AL DETALLE

La programación arrancará el jueves 10 de septiembre y tendrá como escenarios el Parque Lineal del barrio San Antonio Abad, la Plaza Padre Damián del barrio Parque Sur y la Explanada de Cafeterías del barrio Universidad.

En el barrio San Antonio Abad, el Parque Lineal acogerá el 10 de septiembre, desde las 21.00 horas, la actuación de María de Alba y José El Francés. En Parque Sur, en la Plaza Padre Damián y también desde las 21:00 horas, actuarán Reino Polar y Rafa Sánchez de La Unión. En el barrio Universidad, la Explanada de Cafeterías será escenario, a partir de las 21:00 horas, de la actuación de AB/CT y Obús.

El viernes 11 de septiembre, el Parque Lineal de San Antonio Abad acogerá desde las 21.00 horas las actuaciones de Vermú y Efecto Mariposa. En la Plaza Padre Damián de Parque Sur, desde las 21.00 horas, se podrá disfrutar de Franky Franky y El Ritmo Provisional y Los Romeos.

Por su parte, la Explanada de Cafeterías del barrio Universidad contará con Natalia Ruiz y Sergio Plaza, de Voz Kids, y Generación OT, con Mercedes Durán, Guillermo Martín y Verónica Romero, desde las 21:00 horas.

La programación concluirá el sábado 12 de septiembre. En el Parque Lineal de San Antonio Abad, desde las 21:00 horas, actuarán Clacowsky, Los Galgos Sedientos y Las Solfamidas y, posteriormente, Orquesta Mondragón. En la Plaza Padre Damián de Parque Sur, Don Flúor y Cycle ofrecerán su propuesta musical a partir de las 21.00 horas. Finalmente, la Explanada de Cafeterías del barrio Universidad contará con una programación especial que comenzará a las 19.00 horas con Ondas que lo Inundan Todo y continuará a las 20.15 horas con Guaraná.