Ocho estaciones de aforo de la CHG en C-LM están en aviso rojo y cinco presas están aliviando agua

Archivo - Pantano del Vicario. - PATRICIA GALIANA/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se encuentran este sábado en aviso rojo, concretamente uno en la provincia de Cuenca, dos en la de Toledo y los cinco restantes en Ciudad Real.

Así, según informa la Confederación Hidrográfica del Júcar, el río Cigüela se encuentra en aviso rojo en los términos municipales de Saelices (Cuenca) y La Puebla de Almoradiel (Toledo), mientras que el río Riansares lo está en Corral de Almaguer (Toledo).

Por su parte, ya en la provincia de Ciudad, Real, el Bañuelos está en aviso rojo en Fernán Caballero, misma localidad en la que también está en aviso rojo el Becea. De su lado, el Bullaque está en aviso rojo en Retuerta del Bullaque y en Luciana y el Guadiana lo está en Puebla de Don Rodrigo.

CINCO PRESAS ALIVIANDO AGUA

Por otra parte, en estos momentos hay cinco presas de la Confederación Hidrográfica ubicadas en la región que están aliviando agua.

De esta forma, en el caso de Puerto de Vallehermoso este sábado hay una apertura parcial de compuertas de aliviadero y total de desagües de fondo, mientras que en el embalse de Gasset la situación es de apertura parcial de compuertas de aliviadero.

Mientras, en el caso del embalse del Vicario hay una apertura parcial de desagües de fondo y de compuertas de aliviadero y en el de Vega del Jabalón hay un aliviado natural por aliviadero con compuertas abiertas.

Finalmente, en el embalse de Torre de Abraham hay un aliviado natural por aliviadero sin compuertas.