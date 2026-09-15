Ocho grandes espectáculos conforman el abono teatral de otoño de Ciudad Real, que se pondrá a la venta este miércoles

Presentación del Abono Teatral. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado su abono de otoño que integra ocho espectáculos protagonizados por nombres de gran prestigio en la escena teatral española. Ocho propuestas "diferentes con el denominador común de la calidad", pensadas "para el disfrute de todo tipo de público".

Así ha presentado el concejal de Cultura, Pedro Lozano, la programación teatral que se ha preparado para los próximos meses, en la que comparten protagonismo la comedia, el drama y la música.

El abono comenzará el 1 de octubre con 'La reina brava', protagonizada por Alicia Rodríguez y Ana López Segovia; el 9 de octubre llegará 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent; Antonio Molero y Pepe Viyuela, entre otros, darán vida a 'El barbero de Picasso' el jueves 15 de octubre; el viernes 23 'La vida extraordinaria', protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz.

Ya en noviembre, el jueves 5, Carmen Morales y Alejandro Vera pondrán en escena 'Rocío Durcal. Inolvidable'; el jueves 19 será el turno para Fernando Cayo y María Álvarez, entre otros, en 'Crematorio'; 'La Malquerida', con Aitana Sánchez Gijón y Juan Carlos Vellido, llegará el 3 de diciembre; y el abono se cerrará el jueves 10 de diciembre con 'Panorama desde el puente' protagonizada por José Luis García y María Adánez.

Los abonos para los ocho espectáculos que conforman la temporada de otoño se pondrán a la venta este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, tanto de forma presencial en la taquilla del Teatro Quijano como a través de Internet en www.unientradas.es al precio de 100 euros el patio de butacas y 80 euros el anfiteatro. El concejal de Cultura ha querido destacar la política de precios muy reducidos que suponen "una gran oportunidad" para los espectadores.

En esta ocasión se ponen a la venta más de 300 abonos. Posteriormente, la Concejalía de Cultura abrirá la venta de las entradas restantes del aforo del Teatro para cada uno de los espectáculos que integran la programación de otoño, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.