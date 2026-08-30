La Oficina de Turismo de la Diputación de Toledo supera las 18.000 consultas desde su reapertura

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo en la inauguración oficial de la Oficina de Turismo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de la Diputación de Toledo ha atendido más de 18.000 consultas desde su reapertura el pasado mes de febrero en las renovadas instalaciones del Palacio Provincial, junto a las escaleras mecánicas de Recaredo, prestando información turística a más de 54.000 visitantes interesados en conocer la ciudad de Toledo y el conjunto de la provincia.

Según el balance de la Institución provincial, durante este periodo, los cuatro informadores turísticos de la oficina, junto al personal en prácticas que se ha formado en estas instalaciones, han atendido 13.270 consultas de visitantes nacionales y 4.730 de turistas extranjeros, lo que se ha traducido en la atención a 39.810 visitantes españoles y 14.190 internacionales, según ha trasladado la Diputación en una nota de prensa.

Entre los turistas nacionales han destacado las visitas procedentes de Madrid, Valencia, Barcelona, Vizcaya y Zaragoza, mientras que Francia, Argentina, Estados Unidos, Alemania y Portugal han encabezado la llegada de visitantes extranjeros.

Los datos también han confirmado una tendencia creciente de turistas procedentes del Reino Unido, México, Canadá e Italia, así como un incremento de visitantes nacionales llegados desde la provincia de Toledo, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante.

Las estadísticas han confirmado además que la actividad turística ha mantenido la línea de crecimiento consolidada durante 2024, cuando los niveles de visitantes ya igualaron los registrados antes de la pandemia.

En el caso del turismo internacional, el 60 por ciento de los visitantes ha llegado en grupos organizados, un porcentaje superior al registrado el año anterior, mientras que el 40 por ciento restante ha viajado por libre.

Los datos también han corroborado que la estancia media en la ciudad de Toledo se ha situado entre dos y tres días y que la provincia ha consolidado las pernoctaciones de dos noches en diferentes municipios de sus comarcas, una evolución que ha evidenciado el creciente interés por descubrir el conjunto del territorio provincial.

La diversificación de la oferta turística ha impulsado nuevos destinos La evolución registrada durante estos meses ha reflejado el resultado de la estrategia de diversificación turística desarrollada por la Diputación de Toledo para dar a conocer el conjunto de los recursos de la provincia y favorecer un turismo de mayor permanencia y con un reparto más equilibrado de visitantes entre las distintas comarcas.

Programas como "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", la promoción de las fiestas de interés turístico junto a los ayuntamientos, la presencia en ferias especializadas y las campañas desarrolladas en medios de comunicación, publicaciones, plataformas digitales y redes sociales han contribuido a consolidar la provincia como uno de los destinos de interior de referencia para disfrutar de vacaciones y escapadas.

Esta línea de trabajo ha formado parte de la estrategia turística que la Diputación ha venido impulsando durante los últimos años para poner en valor recursos que hasta ahora habían tenido una menor proyección.

Dentro de esa apuesta han destacado productos como el oleoturismo, por el que la institución ha recibido en marzo el Galardón a la Excelencia WOOE 2026 en la World Olive Oil Exhibition de Madrid; el turismo de naturaleza apoyado en la red provincial de senderos o el turismo de fortalezas, a través del programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" que ha suscitado el interés de turistas de Lanzarote, Salamanca, Sevilla, Málaga, Cáceres, Cuenca, Madrid, Vizcaya o Ávila, consiguiendo plazas en algunos de los castillos participantes en este año.

También la promoción de las fiestas de interés turístico que, en colaboración con los municipios, ha permitido consolidar eventos como el Festival de La Celestina de La Puebla de Montalbán, las Jornadas Medievales de Oropesa, las Jornadas Cervantinas de El Toboso y Esquivias, Consuegra Medieval o la Fiesta de la Rosa del Azafrán, además de impulsar otras celebraciones que han adquirido una creciente relevancia.

PRINCIPALES FOCOS DE ATRACCIÓN TURÍSTICA

Toledo ha seguido siendo el principal foco de atracción para los visitantes.

Una parte importante de los turistas ha llegado atraída por Puy du Fou España y ha prolongado su estancia para conocer el patrimonio monumental de la capital, visitando la Catedral, el Alcázar, la Mezquita del Cristo de la Luz o las sinagogas.

Del mismo modo, se ha detectado un aumentado exponencial de las consultas relacionadas con los espacios dedicados a El Greco, los nuevos recursos visitables como el Taller del Moro, las Cuevas de Hércules, la Mezquita de Tornerías o el Palacio de Doncellas Nobles, así como las rutas de naturaleza junto al río Tajo y el Mirador del Valle.

Junto a la capital, también han incrementado el interés de los visitantes destinos como Consuegra, Orgaz, Oropesa, Guadamur, Santa María de Melque, Ocaña, Las Ventas con Peña Aguilera o Huerta de Valdecarábanos.

El turismo de naturaleza también ha mantenido una evolución muy positiva gracias al creciente interés por la red de senderos de la Diputación, con rutas como el Chorro de Los Navalucillos, la Garganta de Las Lanchas, la ruta del Tiétar, la ruta de los Caleros, la ruta de las Aves, la ruta de Cabeza del Oso y Pelados, la ruta de las Trincheras, los recorridos por el bosque mediterráneo o la ruta de los Pozos y el Molino Rebollo.

Durante los meses de verano también ha aumentado la demanda de información sobre espacios acuáticos como las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, el embalse de Cazalegas o el río Alberche a su paso por Escalona.

RECURSOS DIGITALES

La transformación digital también ha marcado la evolución de la oficina La reapertura de la Oficina de Turismo ha permitido ofrecer un espacio innovador para descubrir de forma interactiva los recursos turísticos de la provincia, reforzando al mismo tiempo la atención personalizada en español, inglés, francés y portugués.

La nueva sala interactiva ha facilitado una experiencia más dinámica para conocer los diferentes destinos turísticos de las comarcas toledanas y ha puesto de manifiesto el creciente protagonismo de las nuevas tecnologías en la planificación de los viajes.

El aumento de las consultas realizadas por correo electrónico y la creciente demanda de información digital mediante códigos QR han confirmado este cambio de hábitos entre los visitantes.

De hecho, aproximadamente un tercio de las consultas atendidas durante este periodo ha optado por recibir exclusivamente información en formato digital, lo que ha permitido reducir de forma considerable el consumo de papel y avanzar hacia un modelo de atención más sostenible, una medida que ha sido bien acogida por los propios turistas.