Ojete Calor se cae del festival Indiespensables de Cuenca y le sustituye Sidonie

Archivo - Sidonie durante la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Música, a 26 de mayo de 2026. - Ángel Díaz Briñas - Europa Press - Archivo

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La promotora Territorio Musical ha anunciado que Ojete Calor no podrá actuar este sábado en el festival Indiespensables de las fiestas de San Julián de Cuenca por problemas de salud de uno de sus componentes, Carlos Areces. En su lugar actuará el grupo Sidonie.

Las personas que deseen devolver sus entradas, podrán hacerlo desde este miércoles a las 21.00 horas y hasta el día 27 de agosto a las 23.59 horas enviando un mail a compras@ticketvip.es Desde Territorio Musical, desean una pronta recuperación a Carlos Areces y esperan tenerles pronto de vuelta en los escenarios.

La promotora ha aprovechado este mensaje también para dar a conocer los horarios definitivos del festival:

28 AGOSTO 19:00 APERTURA PUERTAS 19:30 VALIENTE BOSQUE 20:45 LEIRE MARTÍNEZ 22:30 CARLOS ARES 00:30: SANGUIJUELAS DEL GUADIANA 02:30: JUANCASUPERSUB DJ SET

29 AGOSTO APERTURA PUERTAS: 18:00 18:30 DON FLUOR 19:40 HOONINE 21:10 ULTRALIGERA 22:50: SILOÉ 00:50 SIDONIE 02:20 SR. ALIAGA 03:20 DON FLUOR