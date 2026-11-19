Archivo - Raquel Oliver, a la izquierda, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

CUENCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza del lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincial de Cuenca, Raquel Oliver, ha declarado que España "no puede tener un presidente del Gobierno que se dedica a bailar y a conceder entrevistas a las revistas del corazón".

La candidata ha comparecido en la sede del Partido Popular en el ecuador de la campaña electoral y sus primeras palabras han sido para apoyar a su compañero en Gipuzkoa Jon Echevarria, "que está recibiendo pedradas de los cachorros de ETA" en una situación que, en su opinión, deriva "del blanqueamiento que Pedro Sánchez ha hecho de Bildu".

Oliver ha pedido a la gente que reflexione "si estamos mejor o peor que cuando Pedro Sänchez llegó al gobierno". Para que la gente valore su respuesta, ha puesto sobre la mesa los "115 muertos en nueve meses" de los accidentes ferroviarios y que el presidente del Gobierno "se vaya de vacaciones cuando invaden Ceuta".

También ha hecho referencia a las subidas de la cesta de la compra, el combustible y el alquiler mientras "hemos perdido un poder adquisitivo de un 3%". "Pedro Sánchez dice que la economía va como un cohete, pero será para Begoña o para él, porque a los ciudadanos se han subido los impuestos cien veces y los servicios han empeorado".

"No podemos tener un país con un gobierno rodeado de corrupción y que supuestamente contrata a fontaneras que contratan a bandas mafiosas para que eliminen a una jueza que juzga a su hermano", ha añadido Oliver.

"PUIGDEMONT NO HA DERROTADO A NUESTRO PAÍS"

En esta comparecencia también ha intervenido el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que se ha referido a la entrevista a Carles Puigdemont publicada este jueves en El Mundo y de cómo "Sánchez le decía a todo que sí" por su "ambición desmedida". "Puigdemont no ha derrotado a nuestro país, pero tenemos la responsabilidad de votar sabiendo que votar a Pedro Sánchez es votar a Bildu y permitir que Puigdemont siga boicoteando a nuestro país", ha señalado.

Respecto a la provincia de Cuenca, Núñez se ha preguntado "qué nuevas infraestructuras han llegado a Cuenca con los socialistas" Frente a esto, ha destacado que Feijóo "se ha comprometido a dotar a Cuenca de las infraestructuras que necesita", dentro de su compromiso de invertir 300.000 millones de euros en esta materia en nuestro país si se convierte en presidente.

Núñez también ha hecho referencia a las "grandes dificultades de los autónomos para llegar a fin de mes", mientras que los que el PP se compromete a que no paguen IVA si ganan menos de 85.000 euros. Por otro lado, ha asegurado que los agricultores y ganaderos "no pueden ser el cajero automático del gobierno" y ha abogado por eliminar las "políticas ecológicas radicales" en el campo, además de señalar que Feijóo "no se levantará de la mesa de negociación si se hace el mínimo recorte a la PAC".

Finalmente, ha destacado también el compromiso del Pacto del Agua y "cada vez que hay una campaña electoral tenemos que soportar a los socialistas engañando a los castellano- manchegos con el agua con un uso torticero y electoralista".

Su conclusión es que los últimos años de alineación de gobiernos socialistas en Cuenca "no ha funcionado", así confía en que los votantes apuesten ahora por "la alineación de gobiernos del Partido Popular".

En este encuentro con la prensa también han participado la próxima candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez, que se ha referido a la no urbanización de los terrenos ferroviarios a su paso por la capital, diciendo a los socialistas que "si no han actuado es porque no han querido, que no se busquen excusas".

Por su parte, el presidente provincial del PP, José Martín-Buro, ha comentado que en esta campaña perciben "muchas ganas de llegar a las urnas e indignación generalizada por todo lo que estamos conociendo del gobierno de Pedro Sánchez".

"Es una satisfacción pertenecer al lado correcto de la historia", ha manifestado Martín-Buro, que ha asegurado que "podemos presumir del campañón que estamos haciendo", antes de concluir con su deseo de que el 29 de noviembre se cierre una etapa "de corrupción y de escándalo".