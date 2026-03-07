Ona Mafalda recalará en Toledo el 13 de marzo para presentar su último álbum 'Reset'

Ona Mafalda - EMERGE

GUADALAJARA/TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ona Mafalda actuará en la sala Pícaro de Toledo el próximo 13 de marzo para presentar su último disco, que bajo el nombre de 'Reset' está compuesto por 11 canciones, mayoritariamente en español, el idioma en el que la cantante está desarrollando su carrera.

No obstante, gracias a sus raíces británicas y a su proyección internacional, el disco incluye también cuatro temas en inglés, "reflejando su versatilidad y su capacidad para moverse con naturalidad entre ambos mundos", informa Emerge en nota de prensa.

Con 'Reset', Ona Mafalda apuesta por un sonido "eléctrico y vibrante", en el que las guitarras cobran un papel protagonista y que bebe de la energía de artistas revolucionarios de los años 70. El resultado es un trabajo "honesto, fresco y lleno de fuerza", que invita a redescubrirla en una nueva dimensión artística.

Ona Mafalda es una artista en constante reinvención. Su música nace de la necesidad de resetear, de empezar de cero y transformarse sin miedo. Con raíces entre España y el Reino Unido, su propuesta combina la energía eléctrica del rock alternativo con la sensibilidad del pop contemporáneo, creando un sonido bilingüe y sin fronteras.

"Inspirada por referentes como Florence and the machine, The Strokes, Blondie o Patti Smith, Ona abraza la crudeza de la guitarra y la convierte en motor de un nuevo capítulo creativo. Su trabajo destila autenticidad, fuerza y vulnerabilidad a partes iguales, reflejando la voz de una generación que no teme volver a empezar", apuntan desde Emerge.

Entre sus hitos en directo destaca haber abierto un concierto de Coldplay, una de las bandas que más la inspiraron a dedicarse a la música. Además, ha llevado su propuesta a escenarios de referencia internacional como Primavera Sound, The Great Escape (UK) y BIME.

Su proyección la llevó a ser seleccionada como embajadora de Spotify EQUAL, campaña en la que apareció en las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York), un reconocimiento que subraya su papel como una de las voces emergentes más emocionantes de la escena actual.

Con su nuevo álbum, 'Reset', Ona Mafalda abre una etapa de renovación artística y personal. "'Reset' es mucho más que un título: es una declaración de intenciones y el punto de partida de un futuro sonoro tan honesto como electrizante".

Después de Toledo, la gira de Ona Mafalda continará por Málaga (25 de marzo), Sevilla (28 de marzo), Barcelona (16 de abril), Santander (8 de mayo), Vigo (16 de mayo), Coslada (30 de mayo), Sonorama Ribera (5/9 de agosto) y Tenerife (5 de septiembre).