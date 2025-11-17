Once nuevas viviendas de mayores serán una realidad en C-LM a finales de este año por importe de 2,8 millones de euros

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha abrirá once nuevas Viviendas de Mayores entre finales de 2025 y 2026, cumpliendo con esa Ley contra la Despoblación. Nerpio, Alcolea de Calatrava, Altarejos, Casa de Haro, Graja de Iniesta, Los Hinojosos, El Peral, La Pesquera, Villarrubio, Orea y Uclés, serán los municipios donde se abrirán estos recursos con una inversión global superior a 2,8 millones de euros.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la inauguración de la la Vivienda de Mayores de Hita, en la provincia de Guadalajara, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Se trata de "un recurso muy esperado por el municipio que garantiza que las personas mayores puedan continuar viviendo en su entorno, con apoyos, seguridad y acompañamiento, reforzando así el compromiso del Gobierno regional con el medio rural y con los servicios de proximidad".

Durante el acto, el presidente ha estado acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el diputado nacional Alberto Rojo; el alcalde de Hita, Ignacio Ayuso; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil, entre otras autoridades, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con la apertura de este centro, Hita se incorpora a la Red Regional de Viviendas de Mayores, formada por 174 recursos, de los cuales 160 son públicos, que suman 1.712 plazas --1.543 de ellas públicas-- y que constituye una de las redes más amplias de España.

La provincia de Guadalajara, ha explicado la consejera de Bienestar Social, es "la segunda provincia con más viviendas de mayores, con 38 y un total 315 plazas, con una cobertura en los entornos rurales que vienen a responder a una ley que hemos puesto en marcha y que estamos desarrollando con mucha firmeza y con mucho compromiso, que es la Ley de lucha contra la Despoblación".

La consejera ha destacado que este modelo "permite evitar la soledad no deseada, fortalece la vida comunitaria y genera empleo en los municipios", al tiempo que garantiza que "las personas mayores no tengan que abandonar su pueblo para recibir los cuidados que necesitan".

DIEZ PLAZAS

La Vivienda de Mayores de Hita dispone de 10 plazas, actualmente todas ocupadas, y cuenta además con servicio nocturno, grupos reducidos de convivencia y una atención profesionalizada gestionada por la entidad Cuiper Amare.

El centro ofrece un entorno seguro, accesible y adaptado a las personas residentes, la mayoría procedentes del propio municipio o del entorno, y ha recibido este año 22.820 euros de la Junta para su funcionamiento.

Durante su intervención, García Torijano ha agradecido al presidente García-Page su presencia en esta inauguración, subrayando que "representa una forma de hacer política social comprometida con el medio rural, con las personas y con la igualdad de oportunidades vivan donde vivan".

Su puesta en marcha ha sido posible gracias al impulso del Ayuntamiento, que ha ejecutado obras de reforma y adecuación, entre ellas de iluminación, instalación de gas y mejoras estructurales, con el fin de habilitar el recurso.

"Es fruto del trabajo que ha realizado el Ayuntamiento y yo quiero aquí agradecer a su alcalde, Ignacio Ayuso, el haber tenido esa fortaleza de querer ponerla en marcha", ha abundado la consejera.

García Torijano ha recordado que el Gobierno regional destina este año 4,7 millones de euros a las entidades locales para el mantenimiento de las Viviendas de Mayores en toda Castilla-La Mancha, de los cuales 1,14 millones corresponden a la provincia de Guadalajara.

"La Vivienda de Mayores de Hita es un ejemplo de lo que defendemos: servicios reales para la gente real, cercanos, accesibles y que permiten a nuestros mayores seguir desarrollando su proyecto de vida en su pueblo", ha señalado.