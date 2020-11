La ONCE repartirá 5,5 millones de cupones en la semana contra la violencia de género bajo el lema 'Estamos Contigo'

Rdo.: Ndp El Cupón De La Once Grita Estamos Contigo En El Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer

Rdo.: Ndp El Cupón De La Once Grita Estamos Contigo En El Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer - ONCE

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará su cupón este miércoles, 25 de noviembre, al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, con la emisión total de cinco millones y medio de cupones que desde este lunes se están vendiendo por toda la geografía española y que lo hacen bajo el lema 'Estamos Contigo'.

El Grupo Social ONCE tiene claro su compromiso para "alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", es por ello por lo que este cupón lleva consigo información donde se puede llamar en caso de que haya violencia de género.

Así lo ha explicado la representante de las mujeres y niñas con discapacidad en el Consejo Regional de la Mujer, Concha Santeollos, quien ha dirigido la presentación del cupón acompañada de la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, y de la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández. A ellas, también las han acompañado de manera virtual, once mujeres de distintos centros de la ONCE de Castilla-La Mancha.