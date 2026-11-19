Visita del diputado provincial Javier Cebrián a Pajarón. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria de ayudas destinada a los profesionales de venta ambulante de la provincia en la que se han destinado 44.000 euros a once vendedores ambulantes que desarrollan su actividad de forma habitual en núcleos de población de menos de 500 habitantes.

El diputado de Emprendimiento y Reto Demográfico, Javier Cebrián, ha visitado la localidad de Pajarón junto al delegado de Reto Demográfico, Virgilio Antón, y el alcalde de Pajarón, Luis Gómez, para conocer de primera mano este servicio, que presta en la localidad Congelados Emiliano, entre otras empresas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cebrián ha señalado que esta ayuda, puesta en marcha por primera vez, está destinada a sufragar parte de los gastos que afrontan estos autónomos cuya actividad es especialmente importante en los municipios de menor tamaño, donde en la mayoría de los casos no existen establecimientos comerciales.

"Es la primera vez en la historia que se ponen unas ayudas como estas a disposición de los comercios ambulantes", ha explicado, destacando que estos profesionales permiten a los vecinos acceder a productos de alimentación y otros bienes de primera necesidad sin tener que desplazarse.

Uno de estos profesionales es Emiliano Poderoso Moya, responsable de Congelados Emiliano, que lleva 23 años recorriendo los pueblos de la provincia.

Su actividad le lleva a recorrer una media de entre 300 y 350 kilómetros diarios y, en algunas jornadas, hasta once pueblos.

"En muchos de los pueblos hay mucha gente sola, que no tiene medio de transporte y agradecen bastante que vengamos y demos un servicio", ha señalado a la vez que ha agradecido este tipo de ayudas que vienen "súper bien", porque mantener este negocio en pueblos tan pequeños y con poca gente es "complicado".

Poderoso destaca que la venta ambulante requiere adaptarse las circunstancias de cada municipio.

En su caso, habitualmente detiene el vehículo en la puerta de sus clientes para facilitarles la compra, especialmente a las personas con mayores dificultades para desplazarse.

"Intento dar un servicio de cercanía, un poco más especial: paro a la clienta en su puerta, la atiendo en su puerta, no se tiene que desplazar a ningún sitio", señala.

El diputado de Emprendimiento ha explicado que los profesionales beneficiarios desarrollan actividades diversas, entre ellas la venta de productos congelados, fruta, pescado o pan, y ha puesto en valor el trabajo que realizan para acercar productos básicos a pequeñas localidades.

"Cuando abres un camión como el que lleva Emiliano, hay de todo, hacen una gran labor".

Cebrián ha concluido aseverando que esta ayuda se enmarca en el objetivo de la Diputación de ofrecer a la gente los servicios básicos necesarios para que puedan quedarse en los municipios y podamos seguir atrayendo población para el número de habitantes conquenses continúe creciendo como lo lleva haciendo en los últimos años".