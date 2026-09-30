Ontur promociona en Madrid su Feria del Aceite que pondrá en valor su sabor y excelencia los días 16, 17 y 18 de octubre

Presentación de la Feria del Aceite de Ontur. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Ontur ha presentado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid su Feria del Aceite que llegará los días 16, 17 y 18 de octubre para promocionar la calidad, el sabor y el valor diferencial del aceite de oliva virgen extra onturense.

La presentación, a cargo del alcalde de Ontur, Jesús López, junto al diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, y representantes de los productores locales, ha animado al público nacional a acudir a la cita.

Durante su intervención, José Antonio Gómez ha felicitado al Ayuntamiento por el trabajo que está realizando para poner en valor sus recursos gastronómicos, culturales y turísticos, al tiempo que ha agradecido el impulso y la colaboración de las almazaras del municipio (cooperativa Ontalba, Aceites del Altiplano y Pio del Ramo), así como del tejido asociativo y empresarial y la implicación de la ciudadanía, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

En este sentido, ha destacado el potencial de esta Feria que, además de promocionar este 'oro líquido', contribuye a dinamizar la economía local y a posicionar Ontur como destino turístico, "impulsando el desarrollo rural, fijando población y poniendo en valor productos y territorio".

De hecho, el diputado ha señalado la importancia de generar espacios que permitan proyectar los productos locales en mercados cada vez más competitivos, y ha dejado claro que "somos una provincia de grandes productores, grandes agricultores y grandes transformadores y es clave saber vender nuestros productos, ponerles valor añadido para que revierta en el territorio", remarcando la idoneidad tanto de darlos a conocer como de impulsar iniciativas que hagan que se disfruten en el propio territorio.

Gómez ha defendido que el objetivo debe ser garantizar que el sector agroalimentario "no sólo viva del campo, sino que viva bien del campo", y ha aseverado que iniciativas como la Feria del Aceite contribuyen a abrir nuevas oportunidades, al tiempo que reconocen el esfuerzo de agricultores y agricultoras, almazaras y cooperativas.

Por su parte, el alcalde de Ontur ha explicado el origen de esta Feria ligado al apoyo de la Diputación, y ha subrayado que la agricultura ha marcado la historia y el desarrollo local con la aceituna como uno de sus principales ejes.

"En nuestro pueblo, más de 2.000 hectáreas se dedican a la producción de este cultivo, principalmente en las variedades picual, arbequina, hojiblanca y cornicabra", ha detallado, incidiendo en sus beneficios para la salud y su condición de "producto talismán en la dieta mediterránea".

Centrándose en las sinergias socioeconómicas, López ha afirmado que esta Feria está contribuyendo a poner de manifiesto "la importancia y particularidad del aceite de oliva de nuestra zona, donde es raro que cualquier vecino no tenga un trozo de tierra donde se cultiven unas oliveras", apuntando que la comercialización y defensa del aceite de oliva virgen extra "es clave para las economías familiares".

Finalmente, tanto el diputado provincial, como el alcalde y los responsables de las almazaras, que también han tomado la palabra, han invitado a disfrutar de esta quinta edición y a descubrir "unos aceites de oliva que son referentes de calidad y tradición", reivindicando el consumo consciente y de proximidad y remarcando que "esta Feria del Aceite es una oportunidad para conocer Ontur, disfrutar de su gastronomía y sus tradiciones y comprobar cómo, a través de nuestros propios recursos, podemos generar actividad, fortalecer nuestros pueblos y construir futuro".

UN FIN DE SEMANA CON GASTRONOMÍA, ARTESANÍA, CULTURA Y TRADICIÓN

La Feria se ha concebido como un punto de encuentro entre productores, visitantes y amantes de la gastronomía, en el que el aceite comparte protagonismo con el vino, la artesanía, la música y las tradiciones populares.

Así, esta edición contará con una programación que combinará actividades gastronómicas, propuestas culturales, talleres artesanales y actuaciones musicales. La programación arrancará el viernes por la tarde con la entrega del galardón 'La Oliva de Oro', donde también se inaugurará la exposición 'Ontur Hu#Ellas', de María Dolores Muñoz Serrano, para cerrar el día con una actuación musical de versiones de los años 80 y 90 en la plaza Felipe Molina Rodríguez.

La jornada del sábado comenzará con una visita guiada por la localidad y la apertura del mercado de artesanía y agroalimentario (que se prolongará durante todo el fin de semana), acompañado de un pasacalles de la Banda de Música de Ontur y una exhibición de esparto.

Además, se han programado talleres infantiles y una Feria de Vinos con la participación de bodegas y asociaciones locales y música en directo, así como la actuación de la cuadrilla manchega 'Orígenes de Albacete', una cata de mieles y maridaje de tapas con vino, una concentración de bicicletas clásicas o una verbena popular con la orquesta 'Cuarto Nivel'.

Finalmente, el domingo incluirá nuevas demostraciones de esparto y encaje de bolillos, una cata de aceites locales para descubrir los matices y la calidad de la producción onturense.

También está prevista una concentración de motos clásicas, la propuesta musical de 'Maleza' durante la hora del vermut, una feria gratuita de hinchables infantiles, un taller de alfarería y la representación de un teatro familiar.