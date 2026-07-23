Un operario de la fotovoltaica de Puertollano resulta herido por quemaduras en un incendio

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha informado de que el incendio declarado al oeste del término municipal en la tarde de este miércoles se originó en una de las grandes plantas fotovoltaicas situada cerca la carretera N-420, toda vez que el primer aviso a los bomberos partió de la propia empresa y que uno de los operarios presentes en ese momento resultó herido con quemaduras y tuvo que ser trasladado al Hospital de Getafe.

A preguntas de los periodistas durante un encuentro informativo celebrado este jueves, el alcalde, que se trasladó personalmente a la zona del incendio para obtener más información, ha relatado que en el momento en que se inició el fuego, sobre las 13.00 horas, estaban en la planta tres operarios que intentaron sofocar las llamas en un primer momento, y que uno de ellos resultó herido con quemaduras.

Fuentes del servicio de atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado que un hombre de 51 años fue atendido por la UVI y trasladado en helicóptero sanitario a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe.

Tras recordar que el incendio ha sido controlado, Ruiz ha lamentado la "falta de información" a la ciudadanía y al propio Ayuntamiento de Puertollano por parte de las administraciones que gestionan los servicios de Emergencia y de Infocam.

El alcalde no pone en duda la profesionalidad y preparación de los efectivos trasladados para combatir el fuego, pero sí que ha "echado en falta" más coordinación informativa en situaciones de emergencia para que los consistorios puedan informar con precisión y celeridad a la población.

El incendio ha sido controlado a las 1.05 horas de este jueves sin que, en principio, haya afectado de forma significativa a la zona de pinares próxima al parque forestal de la Dehesa Boyal.

El fuego se había originado en una zona ocupada por la gran central fotovoltaica en el paraje de Los Navajitos, y provocó afección por humo en la carretera N-420 entre este municipio y Brazatortas, así como a las vías del ferrocarril Madrid-Sevilla.

Las llamas se detectaban este miércoles a las 13.12 horas por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.