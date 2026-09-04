Óscar Carias asumirá la jefatura del Batallón de Helicópteros de Ataque de Almagro el próximo jueves

Recepción del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, al próximo jefe del Batallón de Helicópteros de Ataque de Almagro, Óscar Arias. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha recibido al teniente coronel Óscar Carias, próximo jefe del Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), con sede en la Base de Almagro, que asumirá el mando el próximo 10 de septiembre.

Tomará el relevo del teniente coronel Jorge Aguado, que ha estado al frente de la unidad durante los últimos tres años y que también ha participado en el encuentro.

"Quiero agradecer al teniente coronel Jorge Aguado su trabajo, compromiso y colaboración durante estos tres años al frente del BHELA I, y dar la bienvenida al teniente coronel Óscar Carias, un militar estrechamente vinculado a nuestra provincia y a la propia Base de Almagro", ha señalado Broceño.

Además, el subdelegado ha destacado que "para la provincia de Ciudad Real es un orgullo contar con una unidad como el BHELA I y con profesionales de la talla de Jorge Aguado y Óscar Carias. Su trabajo demuestra además la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para participar en misiones internacionales y contribuir a la seguridad y la defensa colectiva", ha añadido.

DESTACAMENTO EN ESLOVAQUIA

Tal como informa la Subdelegación del Gobierno, actualmente, el BHELA I mantiene un destacamento desplegado en la base de Malacky, al norte de Bratislava, en Eslovaquia, en el marco de una misión internacional en la que participa personal de la unidad de Almagro junto a efectivos de otras unidades de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

La misión tiene como objetivo reforzar la presencia y disuasión en el flanco este de Europa y favorecer la interoperabilidad con unidades de otros países aliados. Los helicópteros españoles participan en ejercicios y actividades operativas junto a unidades de Eslovaquia, Hungría y República Checa, desarrollando procedimientos comunes que permiten operar de forma coordinada en el entorno OTAN.

Esta es la segunda misión internacional en la que participa la base almagreña, después de su despliegue en Afganistán hace doce años, y pone de manifiesto la experiencia y capacidad operativa del personal del BHELA I.

TRAYECTORIA DE CARIAS

Natural de Malagón y residente en Ciudad Real, Óscar Carias Sobrino cursó sus estudios en la provincia antes de ingresar en el Ejército de Tierra en septiembre de 2000 como soldado profesional, teniendo como primer destino precisamente la base almagreña.

En 2002 ingresó por acceso directo en la Academia General Militar de Zaragoza y en 2007 obtuvo el despacho de teniente de Artillería. Tras completar el Curso de Piloto de Helicópteros, fue destinado a Tenerife y en 2011 regresó al BHELA I, donde desempeñó sucesivamente los empleos de teniente, capitán y comandante.

En octubre de 2025 fue destinado al Cuartel General del Ejército de Tierra, donde presta servicio actualmente, y el próximo 10 de septiembre regresará a la Base de Almagro para asumir la jefatura del Batallón de Helicópteros de Ataque I.

Carias cuenta además con experiencia en operaciones internacionales, tras participar en despliegues con unidades de helicópteros del Ejército de Tierra en Líbano e Irak.

El relevo de mando se producirá el próximo 10 de septiembre en la Base de Almagro, donde el teniente coronel Jorge Aguado cederá el testigo a Óscar Carias después de tres años al frente de la unidad.