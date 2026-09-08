Pacma amplía su denuncia ante el Seprona contra el vecino de Valdepeñas que asegura haber matado a 40 gatos

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CIUDAD REAL 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha ampliado ante la Unidad del Seprona de la Guardia Civil la denuncia presentada inicialmente el pasado mes de agosto contra un hombre que afirma públicamente haber causado la muerte de decenas de gatos en Valdepeñas (Ciudad Real) responsabilizando a la persona que les alimentaba y cuidaba.

La ampliación incorpora un vídeo difundido a través de un perfil público de Facebook con más de 25.000 seguidores, en el que el denunciado, que ha sido popularmente bautizado como el "matagatos de Valdepeñas" asegura haber provocado la muerte de alrededor de 40 gatos que accedieron a su finca y haber atropellado aproximadamente a otros diez. La formación política aporta, además, nuevas publicaciones realizadas en Facebook e Instagram en las que alude de manera reiterada a la captura y muerte de gatos, lirones, culebras, urracas, lagartos y otros animales.

El denunciado está además al frente de una residencia canina y presta servicios de adiestramiento. Ante el posible riesgo para los animales, el Partido Animalista ha solicitado la adopción urgente de las medidas cautelares necesarias.

Entre ellas, plantea la retirada y puesta bajo custodia de aquellos animales que se encuentren bajo la responsabilidad del denunciado cuando resulte necesario para garantizar su protección, así como la suspensión cautelar de su actividad profesional relacionada con la residencia o el adiestramiento canino.

El Partido Animalista reclama también la intervención de posibles armas, venenos u otros instrumentos que pudieran haber sido utilizados para capturar o matar animales, además de la preservación de los vídeos, publicaciones, comentarios y demás evidencias digitales difundidas en sus redes sociales a modo de prueba.

Según Pacma, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de maltrato animal y contra la fauna, sin perjuicio de otras infracciones que pudieran determinarse. El Partido Animalista asegura confiar en que la Guardia Civil actúe con la máxima rapidez para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de todos los animales que pudieran encontrarse en riesgo, así como las gestoras de colonias felinas, que habría sufrido vejaciones verbales reiteradas.