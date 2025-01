Paco Gómez presenta su candidatura para ser secretario provincial de CCOO en Albacete

ALBACETE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Albacete, Paco Gómez, ha presentado este jueves en una rueda de prensa su candidatura para secretario provincial en el marco del XIII Congreso Provincial del sindicato.

La actual secretaria, Carmen Juste, ha confirmado que renuncia a un tercer mandato después de ocho años liderando el sindicato con más afiliados de Albacete. "Considero que esto nos hace crecer personalmente y como organización", ha explicado Juste.

"Han sido ocho años marcados por acontecimientos tan graves como la pandemia, que nos hizo reestructurarnos y trabajar de diferentes maneras", ha recordado la secretaria provincial, para añadir que ha sido una etapa "marcada por el diálogo social y el buen entendimiento con la patronal y las instituciones a través de la negociación colectiva".

Juste, según ha señalado, abandonará el mando de la organización dejándola "con buena salud y manteniendo una representación mayoritaria en torno al 51 por ciento de afiliados".

De su lado, Paco Gómez ha aclarado que se postula como una candidatura de consenso después de hablar con los distintos sectores del sindicato. "Cuando Carmen me comunicó hace unos meses su intención de no continuar al frente y me sugirió que me ofreciese como candidato no tardé apenas un segundo en decirle que sí", ha detallado Gómez.

"Llevo en la sangre el sindicalismo y perteneciendo prácticamente toda mi vida laboral a CCOO, asumo el reto con mucha ilusión", ha afirmado el nuevo candidato, quien ha adelantado que su mandato se centrará en defender la reducción de la jornada laboral "sin que los trabajadores pierdan poder adquisitivo".

Algo que ve posible según los análisis del observatorio empresarial del sindicato, los cuales muestran que las empresas "están ampliando en estos últimos años su margen de beneficio y las exportaciones en varios sectores de Castilla-La Mancha".

Otro de los pilares fundamentales de su mandato será la defensa del derecho a la vivienda. "No podemos mantener la situación que se está viviendo especialmente en la ciudad de Albacete. Es un derecho que forma parte de nuestro Estado de Bienestar y recogido por la Constitución", ha avanzado Gómez, quien abogará "por la puesta en marcha de un parque de vivienda pública".

Juste, en esta línea, ha defendido también que habrá que tomar medidas respecto al precio del alquiler en las zonas más tensionadas. "No puede ser que una persona que está cobrando 1.200 euros tenga que gastar 800 euros en alquiler", ha criticado el nuevo candidato, asegurando que pondrán esta demanda "en el foco del sindicato", además de buscar facilidades para la concesión de hipotecas en la compra de vivienda.

DECRETO ÓMNIBUS

Respecto al bloqueo del decreto ómnibus acontecido este miércoles en la Cámara Baja por parte de PP, Vox y Junts que ha paralizado las ayudas al transporte, a los afectados por la DANA o la subida de las pensiones, los dos representantes sindicales han mostrado su descontento.

"Me parece que los partidos políticos no son conscientes de las dificultades de la ciudadanía", ha concluido Juste, mientras que Gómez ha tildado el bloqueo de "barbaridad", en referencia a la falta de empatía por aquellos en necesidad de medidas urgentes en las zonas afectadas por las inundaciones del pasado octubre.

Paco Gómez se afilió al sindicato CCOO en 1999 y fue responsable comarcal en la ciudad albaceteña de Villarrobledo desde el año 2008 al 2012, repitiendo en este cargo desde el 2018 al 2021. Como responsable de Acción Sindical ha dirigido las negociaciones colectivas de diversos sectores del sindicato.

Actualmente es el único candidato al puesto de secretario provincial, asegurando "que al tratarse de una candidatura de consenso, no esperamos que se presenten otras personas". La elección definitiva se realizará en el XIII Congreso Provincial que se realizará el próximo 20 de marzo.